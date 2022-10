Juve, i convocati di Allegri per la sfida al Lecce: quante assenze!

28-10-2022 16:48

Al termine della conferenza di presentazione al match della 12a giornata Lecce-Juventus, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida ai salentini di mister Marco Baroni domain (sabato 29 ottobre) alle 18. Come anticipato dallo stesso tecnico livornese, non saranno della trasferta gli indisponibili Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli, insieme a Bremer, Mattia De Sciglio, Leandro Paredes e ai lungodegenti Federico Chiesa e Paul Pogba.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Fagioli. Attaccanti: Milik, Kean, Soule, Iling-Junior, Compagnon.