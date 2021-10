Juve, i tifosi al contrattacco: Stanno cercando di insabbiare tutto

19-10-2021 11:28

Juventus-Roma non è mai finita. Le polemiche che hanno investito il direttore di gara Orsato infatti continuano a farla da padrone sui social. Le ultime rivelazioni sul fischietto che per il momento non è stato fermato dalla classe dirigente dell’Aia fanno gridare allo scandalo.

I tifosi della Juve vanno all’attacco

Sui social i tifosi della Juventus sono stanchi di passare per la squadra favorita dagli arbitri. Lo scorso fine settimana ha raggiunto nuovi livelli di tensione dopo quanto avvenuto in Lazio-Inter e soprattutto per un episodio che sarebbe passato sotto silenzio. I tifosi bianconeri, infatti, sostengono che dalla curva che ospitava i tifosi della Roma siano stati lanciati degli ululati razzisti nei confronti di Moise Kean.

Per il tifo bianconero la questione Orsato viene usata dai giornalisti per sviare dalla questione razzismo: “Al 27’ del primo tempo – scrive Michele – Moise Kean entra in azione sotto lo spicchio dei tifosi ospiti e viene sommerso da ululati razzisti. Ma di questo nessuno parlerà”. Anche Andrea sottolinea come ci sia un trattamento diverso per la Juve: “Non si chiama mica Kalidou. Si chiama Moise, è italiano ma indossa la maglia sbagliata. Tra l’altro la seconda volta documentata dopo Cagliari”.

La rabbia dei tifosi della Juventus è palpabile: “Spero che questa volta si faccia qualcosa. Su Kean è l’ennesima volta che accade ma tutti zitti. Bisogna fare qualcosa per questa piaga indegna una volta per tutte”. E ancora: “La Juve sta scalando la classifica, tutto l’odio mediatico intorno ai bianconeri serve a favorire qualche formazione di cui non faccio il nome, eppure errori ed orrori arbitrali nel abbiamo visti anche in altre partite, però tutti zitti”.

La rabbia social: “Nessuno parla di Lazio-Inter”

Gli uliulazi razzisti nei confronti di Kean però non sono l’unico argomento di discussione per i fan bianconeri, che accusano anche i media di aver sovradimensionato la questione Orsato per non parlare di quanto avvenuto in Lazio-Inter: “Hanno voluto nascondere lo scempio di Lazio-Inter, le mancate espulsioni e le prove televisive, portando avanti una demenziale visione su un rigore dato contro la Juve”.

