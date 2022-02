Juve, i tifosi pronti a prendersi la rivincita contro un ex mai amato

10-02-2022 08:22

Maurizio Sarri non ha mai brillato nel tema comunicazione. L’ex allenatore di Napoli e Juventus ha sempre dato l’impressione di mal sopportare le attenzioni di microfoni e telecamere dopo una sconfitta. Una sensazione che non è cambiata neanche ieri sera quando la sua Lazio è uscita sconfitta ed eliminata dalla sfida di Coppa Italia contro il Milan.

Lazio in difficoltà contro il Milan

La squadra di Maurizio Sarri non ha mai dato l’impressione di poter impensierire i padroni di casa. Dopo la vittoria nel derby, i rossoneri hanno dimostrato di essere in un ottimo momento e il tecnico toscano dei biancocelesti se l’è presa con la formula della manifestazione italiana definendola una delle più antisportive.

Maurizio Sarri nel mirino dei media

Il tecnico della Lazio è finito immediatamente nel mirino dei social e in particolare nel mirino dei tifosi della Juventus. L’ex tecnico della Vecchia Signora, infatti, nonostante uno scudetto vinto a Torino sembra non essere mai riuscito a conquistare il cuore dei tifosi che anche a distanza di tempo continuano ad averlo nel mirino: “Quindi è confermato. Sarri ha vinto uno scudetto solamene perché i giocatori della Juventus si sono autogestiti, da ottobre in poi, evitando che facesse danni”, scrive Carlo.

I fan bianconeri sembrano non aver mai apprezzato Sarri, forse per la sua comunicazione forse per il suo passato da allenatore del Napoli: “Sarri è stato solo il ripiego di un obiettivo che non è mai arrivato. Una toppa dell’ultimo minuto che ha creato danni dal primo momento, che ha distrutto una squadra”, scrive Vittorio. E ancora Sibilla: “Benedetti i senatori che lo hanno fatto fuori”. Le critiche sono tantissime: “Sarri è uno zoticone perdente, quando uno allena per 20 anni tra i dilettanti un motivo c’è, e poi trova sempre scuse: il fatturato, si gioca il mercoledì, può allenare giusto il Poggibonsi”.

I social contro Maurizio Sarri

Ma a criticare il tecnico della Lazio per le sue parole contro la Coppa Italia sono stati anche i tifosi di altre squadre e dagli addetti ai lavori: “La grande coerenza di Sarri che ha voluto dimostrare con i fatti che lui no, nelle competizioni antisportive non ci vuole proprio stare”, scrive Fabrizio Biasin. Mentre Giovanni Capuano fa notare: “La Coppa Italia si può criticare ma che Sarri lo faccia la prima volta in cui gioca una gara in trasferta da quando allena una big è particolare”.

