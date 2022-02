Napoli, l'eccezione di ADL stavolta convince i tifosi: "Mossa giusta”

08-02-2022 13:01

Mentre il Napoli di Luciano Spalletti viaggia nelle parti alte della classifica e si prepara ad affrontare l’Inter, Aurelio De Laurentiis continua a programmare il futuro della squadra azzurra, con l’aiuto del d.s. Cristiano Giuntoli.

Un tema scottante resta quello dei rinnovi di contratto ai giocatori più rappresentativi: quello di Dries Mertens scadrà a fine stagione, mentre per altri big come Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly il termine del vincolo con il club azzurro è fissato nel 2023. L’obiettivo di ADL è di abbassare il monte ingaggi, proponendo un tetto massimo di 3,5 milioni di euro l’anno: per uno dei suoi big, però, il presidente è pronto a fare un’eccezione.

Koulibaly l’eccezione di ADL

Parliamo proprio di Koulibaly, a cui De Laurentiis vorrebbe offrire un contratto da 5 milioni l’anno fino al 2026. Una somma più bassa di quella percepita attualmente dal difensore – prende 6,5 milioni l’anno – ma che sarebbe comunque nettamente più alta rispetto ai compagni e che sarebbe accompagnata anche dall’investitura al ruolo di capitano, ereditato dal partente Lorenzo Insigne. Giocatore per il quale De Laurentiis non ha invece voluto fare eccezioni.

I tifosi del Napoli approvano

La strategia di ADL stavolta piace ai tifosi, solitamente molto critici con il loro presidente. “Koulibaly merita questo contratto con fascia da capitano… se ADL deve fare un’eccezione giusto che sia per lui”, commenta Alessio su Facebook. “Di Koulibaly non puoi farne a meno, se vuoi rimanere in vetta, di Insigne con l’ingaggio risparmiato puoi trovarne altri più forti…”, il parere di Andrea.

“Questo signore prima di essere un grande difensore uno dei più forti al mondo è anche un uomo da prendere esempio. ADL se n’è accorto”, aggiunge Emilio. “Koulibaly è un pilastro della difesa ambito da tantissimi club europei. ADL faccia uno sforzo”, l’invito di Antonio.

