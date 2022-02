Napoli fa festa con Koulibaly: due le richieste per il Comandante

07-02-2022 08:56

“Viva viva ‘o Senegal”, cantava Pino Daniele in uno dei suoi successi più iconici, “‘O scarrafone”, uscito giusto 31 anni fa, nel 1991. Neanche a farlo apposta, in quell’anno nasceva Kalidou Koulibaly, il gigante buono della difesa del Napoli e dei “Leoni di Teranga”, capaci ieri sera di scrivere la storia vincendo per la prima volta la Coppa d’Africa. Finale palpitante, vinta ai rigori sull’Egitto: risultato che ha fatto impazzire di gioia anche tantissimi tifosi del Napoli.

Koulibaly capitano coraggioso e vincente

Per KK solita prestazione monumentale. Annullato Salah, il grande spauracchio dei “Faraoni”. Suo anche il primo rigore trasformato dal Senegal nella lotteria dei tiri dal dischetto, prima dell’apoteosi e della festa, con tanto di coppa alzata al cielo dalle sue mani. Koulibaly è il capitano della nazionale senegalese ed è stato di parola: prima dell’inizio della coppa aveva promesso la vittoria ai suoi connazionali. Adesso i napoletani lo aspettano per centrare un altro storico traguardo.

Vince Koulibaly, il Tweet di De Laurentiis

A Koulibaly è arrivato subito, pochi minuti dopo la conclusione della finale, il Tweet di congratulazioni del Napoli: “Complimenti Kouli”. In mattinata, invece, si è materializzato il messaggio del presidente Aurelio De Laurentiis: “Grande Kalidou Koulibaly! Premiata la fedeltà alle sue origini che gli fanno onore e lo hanno reso ancora di più un grandissimo campione”. Adesso il presidente aspetta il Comandante per parlare del rinnovo di contratto, in scadenza nel 2023. Attorno a Koulibaly il Napoli vorrebbe costruire la squadra per i prossimi anni.

Tifosi napoletani in delirio per Koulibaly

Prospettiva che intriga tutti i tifosi partenopei, in festa per il successo del loro beniamino. “Sei il più forte difensore del mondo, torna presto che devi farci vincere anche il campionato”, scrive Antonio. “Grande Kalidou, da domani testa al campionato, sperando che ti possa prendere tutte le soddisfazioni che meriti”, gli augura Sergio. Scudetto e rinnovo: queste le due speranze dei supporter azzurri. “Adesso mantieni la parola anche col Napoli“, scrive Imma. “Poche storie, il vero capitano del Napoli è lui. Insigne gli ceda subito la fascia”, l’invito di Salvatore.

CLICCA QUI PER VEDERE IN DIRETTA TUTTE LE PARTITE DEL NAPOLI

SPORTEVAI