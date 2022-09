06-09-2022 08:28

Quando sai che devi affrontare Mbappè, Messi e compagnia a Parigi in Champions e il giorno prima scopri che non solo Pogba non rientrerà prima di gennaio, visto che alla fine si è resa necessaria quell’operazione che in un primo momento era stata esclusa, ma che anche Di Maria chissà quando tornerà a giocare dopo i problemi accusati a Firenze, non può essere un bel giorno per i tifosi della Juventus. L’umore era già ai minimi storici dopo il deludente avvio di stagione ma ora i fan hanno perso la pazienza.

Juve: Di Maria è peggiorato dopo la Fiorentina

Le condizioni di Di Maria non erano ottimali già prima della partita con lo Spezia, ma nonostante questo Allegri lo ha impiegato sia contro i liguri che con la Fiorentina, dove poi è stato costretto a sostituirlo.

Allegri spiega perché ha utilizzato Di Maria a Firenze

In conferenza il tecnico della Juve ha spiegato il perché delle sue scelte:

“Con il senno di poi non si va da nessuna parte. L’ho fatto giocare con lo Spezia perché serviva una scossa. Domenica stava meglio, ma portarlo con noi a Parigi e rischiarlo per una partita con tante altre gare importanti da qui a novembre no… Altrimenti perde la condizione fisica e questo non servirebbe a nulla”.

I tifosi furibondi per la gestione Di Maria

Fioccano commenti acidi sui social: “Secondo me adesso Di Maria vedendo i rischi che Allegri gli ha fatto correre, al rientro farà normale amministrazione e tirerà indietro le gambe per non rischiare il mondiale” oppure: “Praticamente ha giocato forse 120 minuti in tutto” e ancora: “Di Maria sarà in queste condizioni fino alle convocazioni per il mondiale. Poi invece non penserà piú a noi”.

Arrivano paragoni con Dybala: “Di Maria gioca una partita ogni 5 e intanto Dybala le gioca tutte.

Mercato pazzesco” e poi: “La gestione di Di Maria è la stessa con cui veniva gestito Dybala. Si fa male e viene fatto giocare rotto o prima del recupero completo”.

C’è chi scrive: “la qualità del giocatore non si discute, resta il fatto che prima di arrivare da noi contava 1 infortunio in 3 anni e ora gioca una partita si e 3 no, bene così…” e anche: “Se si rompe spesso Di Maria c’è un motivo Allegri !!! A 34 anni non gli puoi chiedere di fare 60mt di campo per tutta la partita è rischio che si infortunia infatti quello che è successo, perché il modo di Allegri e ripartenze dalla difesa .. questo il punto”

Il web è scatenato: “Continuo a ritenere che un mondiale a dicembre metta in ostaggio le società dai propri rispettivi giocatori. Pogba e Di Maria ne sono un esempio. E più ci avvicineremo e più sarà peggio” e anche: “Laurea in medicina? Vlahovic che ha 20anni deve riposare nonostante non abbia alcun sintomo, Di Maria gioca titolare perché spera possa risolvere la partita” e infine: “Far giocare Di Maria 45 minuti a Firenze, farlo giocare terzino su Biraghi, farlo giocare non a posto fisicamente, sostituirlo dopo 45 minuti, perderlo per la prima di Champions”.