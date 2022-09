05-09-2022 20:30

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha preso la parola in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera al Parco dei Principi contro la corazzata PSG, valida per l’esordio nella fase a gironi della UEFA Champions League.

Allegri ha risposto alle domande su Di Maria (non convocato) e su Pogba (che si opera al ginocchio), oltre a considerare i francesi come i veri favoriti per questa edizione della Champions.

Allegri stizzito: “Pogba si opera, lo riavremo a gennaio”

La domanda su Paul Pogba non poteva non essere posta visto quanto successo pochi minuti fa, col francese che ha deciso di operarsi per risolvere il problema al menisco laterale che lo sta tormentando da questa estate nella tournée estiva. Pogba aveva optato per la terapia conservativa, un percorso di 5 settimane di riposo prima di riprendere ad allenarsi.

Questa strada è fallita, e ora l’ex United dovrà stare fermo parecchio, forse fino a gennaio:

“Pogba aveva optato per una soluzione conservativa, tornerà a gennaio. Difficile che sia prima di novembre, bisogna essere realisti. Stamattina è uscito per la seconda volta, si è fermato e ha scelto per l’operazione. Che torni prima del Qatar con noi io lo spero ma mancano 45 giorni all’inizio del Mondiale. La Coppa del Mondo non è un problema mio, quello della Juventus è che torna a gennaio”.

Allegri su Di Maria: “Non voglio rischiarlo, domani giocano Bonucci, Vlahovic, Rabiot e Perin”

Il tecnico bianconero poi parla anche della mancata convocazione di Angel Di Maria, sceso in campo nelle ultime partite ma non ancora al meglio:

“Pensandoci poi, non si va da nessuna parte. L’ho messo in campo contro lo Spezia dato che serviva una scossa. Domenica stava bene, portarlo con noi a Parigi e rischiarlo per una partite con tante gare importanti da qui a novembre non è il caso. Senno perde la condizione fisica, non servirebbe a nulla”.

Dopo di che Allegri anticipa anche qualche dettaglio sulla formazione che vedremo in campo domani:

“Bonucci, Vlahovic, Rabiot e Perin ci saranno dall’inizio. Poi serve capire come stanno Alex Sandro, Paredes, chi gioca domani davanti”.

Allegri sul girone: “PSG per me favorita numero uno”

Come al solito, ad Allegri piace partire lontano dai riflettori e senza annunciare troppo gli obiettivi. Sicuramente passare il girone è il primo scoglio da superare, e le analisi del tecnico bianconero sono sempre molto pragmatiche:

“Domani incomincia la Champions, bisogna fare 10 punti per superare il turno. E’ una grande gara da giocare contro una formazione straordinaria, sarà una bella partita. Poi vanno fatti 10 punti, che siano 3 domani o 3 la prossima, sono 10 punti. Domani è fondamentale, la Champions regala emozioni differenti. Esserci è un orgoglio da parte di tutti noi, sono partite ancora più belle da giocare: il PSG è tra i più forti, per me è la favorita numero uno. Servirà essere all’altezza. Dobbiamo passare il turno, poi inizia una nuova Champions. Serve un passo alla volta, dobbiamo migliorare: l’andamento è stato quello di trovarsi in vantaggio, spero anche domani, ma lì ci siamo fermati. Dobbiamo migliorare in questo. Ora non si decide nulla, serve migliorare e lavorare”.