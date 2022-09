Tutti contro Allegri: le accuse più gravi al tecnico della Juventus

04-09-2022 13:12

Due vittorie in cinque gare, la vetta della classifica che è già lontana, una Juve che (eufemismo) stenta a carburare. Non è certamente l’inizio di stagione che Massimiliano Allegri e i tifosi bianconeri si aspettavano e a finire sotto accusa è proprio il tecnico bianconero. Sono tante le accuse che gli rivolgono i supporter dopo la partita di Firenze, in cui la Juve – soprattutto nella ripresa – ha giocato quasi esclusivamente a protezione del pareggio: l’eccessivo difensivismo, le sostituzioni, il clamoroso accantonamento di Vlahovic.

Allegri nel mirino: catenaccio inspiegabile

Scrive Stefano Discreti su Il Bianconero: “Non è davvero concepibile assistere a uno spettacolo del genere se ti chiami Juventus. I tifosi bianconeri meritano ben altro che un inguardabile asserramento all’indietro in difesa del pareggio come una provinciale qualunque. Con il mercato che la società gli ha messo a disposizione non ha davvero più alibi”. Alessandro ipotizza: “Credo che Allegri sia diventato schiavo del suo personaggio e voglia solo dimostrare qualcosa a qualcuno perché non accorgersi dello scempio offerto, sarebbe una cosa troppo grave”. Raffaele concorda: “Allegri dovrebbe smetterla con la retorica del ‘preferisco vincere che essere bello’ dato che ormai spesso non si vince nemmeno”.

De Sciglio per Di Maria, è bufera sul web

Polemiche e ironie anche per il cambio dopo l’intervallo: fuori l’acciaccato Di Maria, dentro De Sciglio. Michele è sarcastico: “La “poesia”, olio su tela di Massimiliano Allegri…”. Pane e cicoria invoca addirittura soluzioni drastiche: “Sostituire Di Maria con De Sciglio è da arresto immediato!”. Giggi invece è ironico: “Sì, doveva mettere Salah“. Mentre Danilo fa una riflessione: “Il calcio che propone non mi piace, le sostituzioni che fa a partita in corso non mi piacciono. Forse e dico forse il calcio di Allegri oggi è superato”.

Juventini increduli: Vlahovic in panchina?

Altra nota dolente: Vlahovic tenuto a riposo. Antonio Cassano è impietoso su Twitch: “Povero Vlahovic, visto cosa deve sopportare?”. E sono in tanti, stavolta, a essere d’accordo con ‘Fantantonio’. “Nelle ultime partite ci avevano tenuto a galla le punizioni di Vlahovic e Allegri che fa? Lo tiene in panca tutta la partita”, twitta un tifoso. Enzo è preoccupato: “Allegri ha rovinato la carriera di CR7 e sicuramente rovinerà anche quella di Di Maria, prego per Vlahovic“. Invece Ivan è ironico: “Parliamoci chiaro la partita da vincere è quella con il Benfica. Perché allora Vlahovic ha fatto panchina 90 minuti contro la Fiorentina?“.