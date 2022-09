Juve, arbitro, Milik e il non-gioco di Allegri: Esplode la rabbia dei tifosi

03-09-2022 16:56

E anche stavolta la Juve la vincerà alla prossima. O magari no, visto che la prossima non è proprio la più semplice, il debutto in Champions League a Parigi contro il Psg. Al Franchi i bianconeri non vanno oltre il pareggio, nonostante il vantaggio-lampo firmato Milik al secondo gol di fila, e rischiano anche la sconfitta. Nonostante il debutto di Paredes la squadra di Allegri è apparsa ancora involuta. Pochi spunti importanti e tanta paura per la Juve a Firenze.

Juventus: Le scelte di Allegri messe in discussione

Già prima dell’inizio della partita con la Fiorentina, al momento dell’annuncio delle squadre, erano partite sui social le prime critiche al tecnico per le scelte di formazione, con l’esclusione dall’undici iniziale di Vlahovic e Miretti, ma la contestazione si è fatta più accesa durante la gara.

Juventus, i tifosi contestano il rigore concesso alla Fiorentina

Poteva andare anche peggio se Perin non avesse deviato sul palo il rigore di Jovic. Un penalty peraltro assai contestato dai fan bianconeri, specie per le tempistiche e le modalità: “A parti invertite, un rigore dato così avrebbe fatto partire interrogazioni parlamentari”, oppure: “Quest’anno niente più rigorini”…tranne se possono essere dati contro la Juve” e ancora: “Fischiare un rigore con il VAR dopo 1 minuto e mezzo di gioco è semplicemente ridicolo” e poi: “Evidentemente al Var erano in pausa caffè”

C’è chi ricorda: “Quello di Smalling non era rigore Questo sì” e anche: “abbiamo visto rigori molto più marcati non dati, paredes toglie subito il braccio tanto che la palla non cambia nean he direzione, non si può dare un rigore del genere dopo 2 minuti”.

Allegri nel mirino dei tifosi della Juventus

Ma il bersaglio principale resta Allegri: “La cosa che mi da noia è che non siamo una squadra difensiva ma solo disorganizzata. Fossimo una squadra votata alla difesa lo accetterei e a tratti, apprezzerei. Ma nessuna squadra difenderebbe con delle linee così distanti e dei terzini così”, oppure: “Fatemi capire che trame di gioco impostiamo ..-appena perdiamo palla a centrocampo siamo in inferiorità numerica .. ma non lo vede quello che strilla in panchina ?”

Il web è scatenato: “Quelli che difendono Allegri perché ha giocato due finali di Champions sono un po’ come gli interisti che ancora parlano del triplete. Basta vivere nel passato, sta Juve non ha gioco PUNTO” e poi: “Io non pretendo il bel gioco. Io pretendo di non essere presi a pallate dalla Fiorentina” e anche: “Il senso di risparmiare Vlahovic e Miretti con il rischio di perdere altri punti oggi per preservarli per la partita col PSG nella quale prenderemo cmq l’imbarcata, ininfluente per la qualificazione, non lo capisco e non lo capirò mai”.

Milik unica nota lieta per la Juventus

L’unico sorriso lo regala Milik: “Milik due partite due gol per ora…sicuri che sia la riserva di Vlahovic e non l’uomo per fare coppia con lui?” e poi: “Alla faccia di quelli che lo criticavano! Ottimo acquisto!

In 16′ effettivi di gioco, tra Spezia e Fiorentina, Milik è andato a segno due volte! Se non è record, poco ci manca” e ancora: “Centravanti vecchio stile Arek, meno forte e completo di Dusan ma ideale per giocare spalle alla porta. Grandissimo Arkadius!”.

C’è chi scrive: “Se c’è una cosa che Milik ha sempre fatto, ovunque abbia giocato, è segnare. Depay è un giocatore diverso, ma con Kostic e Di Maria sugli esterni, oltre a Chiesa in attesa di rientrare, un finalizzatore è evidentemente meglio di un altro costruttore di gioco” e infine: “Ho come l’impressione che a breve sul carro Milik potrebbe non esserci più spazio per muoversi”.