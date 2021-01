Juve, il colpo di mercato crea un nuovo caso

La Juventus è ancora una volta al centro del scandalo. Fanno discutere infatti gli affari della formazione italiana sul mercato che non sempre appaiono irreprensibili e molto spesso scatenano la discussione dei tifosi, che vedono dietro le mosse di mercato della Juve degli atteggiamenti poco chiari.

L’affare con il Genoa

A spiegare l’affare Rovella e a interrogarsi su cosa ci sia dietro questo operazione anche il giornalista Stefano Agresti su calciomercato.com dove scrive: “Rovella tra 3 giorni avrebbe potuto firmare gratis perché svincolato a giugno. Ma il club bianconero lo pagherà 18 milioni (e 20 di bonus). E lo lascerà in prestito fino al 2022. Nello stesso tempo dalla Juve al Genoa andranno Manolo Portanova, 21 anni, per 10 milioni (più 5 di bonus) e Elia Petrelli per 8 milioni (più 5,3 di bonus)”.

Poi arriva l’attacco frontale del giornalista: “Chi vuole credere che queste siano operazioni tecniche, di campo, è liberarlo di farlo e di celebrare gli acquisti della Juve. Non cerchiamo di metterci bende davanti agli occhi e rileviamo che si tratta soltanto di affari economici, utili a mettere qualche cerotto al bilancio. La chiamano finanza creativa, solo che a volte si va oltre il comune senso del pudore. Andiamo avanti così, applaudiamo le operazioni di questo tipo. E’ la festa dell’ipocrisia. Speriamo che alla lunga, qualcuno non faccia la festa alle nostre società dissestate”.

La reazione dei social

Il caso riguardante Rovella ha scatenato i fan di tutte le squadre sui social come Luis: “Complimenti agli unici che hanno spiegato questa ennesima furbata della banda Bassotti. All’estero la loro fama li precede”. Luca mette l’accento sulla legalità di queste situazioni: “Sono operazioni ai limiti della legalità. Le procure dovrebbero indagare”. Mentre Vincenzo se la gioca sull’ironia: “I protocolli, le regole, lo stile”.

Ma c’è anche chi come Valerio comincia a guardare un po’ più avanti nel tempo: “Bilanci che si gonfiano di anno in anno e che generano necessità di plusvalenze sempre maggiori. Arriverà (se non sta già arrivando) la fine per questi scempi, creati da Agnelli & Marotta. E si ripartirà da zero, senza condanne, ma solo giustificazioni”. Ma ci sono anche i tifosi della Juve che replicano sostenendo che la pratica delle plusvalenze è adottata da tutte le società e non solo da quella bianconera. Mentre altri sfidano apertamente il sistema calcio: “E’ solo l’invidia che vi fa parlare”.

SPORTEVAI | 30-01-2021 08:53