Juve, il ko preoccupa: scoppia il caso social, è già un tormentone

La Juventus esce ridimensionata, almeno nel risultato, dal primo test match di livello internazionale del suo precampionato. A due settimane dall’inizio ufficiale della stagione contro l’Udinese per la prima giornata di serie A i bianconeri ne hanno presi tre dal Barcellona, oramai orfano di Messi, ma che ha saputo mettere a nudo tutte le criticità della squadra di Allegri. Proprio la sconfitta del tecnico toscano in campo internazionale ha fatto riscoppiare vecchie diatribe sui social tra pro e contro. La polemica, insomma, corre già sul filo della rete web tra juventini.

Juve: ko pesante e lavori in corso. Allegri minimizza

Una sconfitta da prendere con le pinze quella col Barcellona della Juventus. Pesante nel risultato, un po’ meno nel gioco. Bianconeri alla ricerca della miglior condizione con i nazionali, soprattutto gli azzurri campioni d’Europa appena rientrati dalle vacanze e quindi a mezzo servizio. In attesa di novità dal mercato Juve, Allegri ha continuato a sperimentare uomini e ruoli e cambia, come una settimana fa a Monza, vedi Ramsey regista ma anche Bentancur e Bernardeschi interni e Cuadrado nel tridente offensivo, stravolgendo poi tutta la squadra nella ripresa. Allegri a fine gara ha analizzato così la partita:

“Dispiace per il risultato, la squadra ha fatto una buona partita, specie nel primo tempo. Abbiamo trovato un buon Barcellona, molto più avanti. Abbiamo avuto tante occasioni e subito due gol evitabili. L’importante è essere pronti per il 22 quando cominceremo a Udine”.

La Juve vista dai social: rispunta il tormentone pro e contro Allegri

Al di là del buon gioco in generale espresso dai bianconeri con Neto, ex del match, protagonista di diverse parate sull’1-0 prima dell’uno-due del Barcellona che ha fissato il punteggio sul 3-0 finale, i tifosi non sono soddisfatti al 100% di quanto visto in campo. Oltre ai vari reietti dei social juventini, Rugani e De Sciglio su tutti, è tornato il tormentone sul livello del gioco di Allegri, soprattutto a livello internazionale.

Tifosi Juve contro Allegri. L’hashtag #AllegriOut è solo uno spauracchio ma chi, tra i tifosi bianconeri, non voleva il ritorno del tecnico toscano sulla panchina della Vecchia Signora, non tarda a palesarsi: “Pirlo vince 0-3 contro il Barcellona contro Messi. Allegri perde 2-0 contro il Barcellona senza Messi….”; “Allegri è questo, prendere o lasciare, ecco perchè ero per l’#AllegriOut e contro il suo ritorno”.

Tifosi Juve pro Allegri. C’è chi vede il bicchiere mezzo pieno, in fondo mancano due settimane all’inizio del campionato: “Un’ottima Juve che ha creato più stasera che nell’intero quinquennio passato di Allegri. Chiesa nel solito formato da clonare, bene Tek. Non parlatemi di De Sciglio e Rugani, grazie”; molti gradiscono le nuove posizioni in campo: “Bentancur interno mi piace, si vede la mano di Allegri”; e ancora “Vediamo il lato positivo: Allegri stava testando i giocatori per capire chi il campo non lo deve vedere manco col binocolo”.

SPORTEVAI | 09-08-2021 08:33