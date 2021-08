Juventus, prossimi giorni decisivi per il mercato: la situazione

Entra nel vivo il mercato in entrata della Juventus. La cessione di Demiral all’Atalanta (acquistato per rimpiazzare Romero, che era arrivato sempre dalla Juve) potrebbe sbloccare alcune trattative importanti, e questo weekend potrebbe davvero essere quello giusto per piazzare alcuni colpi importanti. E con Messi ormai destinato al PSG, sembra scritto anche il futuro di Cristiano Ronaldo. Seguiamo assieme tutti i fronti aperti in casa Juve.

Manuel Locatelli

L’obiettivo numero 1 della campagna estiva bianconera, che per via delle richieste importanti del Sassuolo non si è ancora concretizzato. I soldi che arriveranno da Demiral (30 milioni, non tutti subito) serviranno a finanziare proprio il mediano ex Milan. L’offerta bianconera rimane quella: 5 milioni per due anni di prestito, 20 di riscatto, 7 di bonus e il 25% della rivendita, la richiesta del Sassuolo anche: il d.s. Carnevali chiede che si arrivi intorno ai 35 milioni, senza parte variabile. Con un piccolo sforzo dato da questa maggiore liquidità, la trattativa è destinata a sbloccarsi forse già questo fine settimana.

Paulo Dybala

Ne abbiamo già parlato in questa sede non molto tempo fa. L’argentino vuole la Juve ma deve capire quale sarà il suo ruolo nella prossima era. La Juve vuole tenerlo ma date anche le prestazioni opache del 2021 non intende svenarsi. Il ruolo di vice capitano potrebbe fare gola, e questo weekend è previsto un incontro tra l’agente della Joya Jorge Antun (che ha terminato la quarantena) e la dirigenza bianconera. La cifra finale potrebbe essere intorno agli 8 milioni più bonus (cosa che farebbe salire la cifra circa a 10) ma non è tutto: nel nuovo contratto potrebbe esserci una clausola rescissoria in caso di acquisto o una percentuale in favore del giocatore in caso di rivendita. Chiusura vicina.

Miralem Pjanic

In occasione del trofeo Gamper si parlerà ovviamente di Miralem Pjanic, che non vede l’ora di tornare alla Juve. Tuttavia ora il Barca è completamente assorbito dall’uragano Messi, e i problemi per Mira sono gli stessi. Il Barcellona lo lascerebbe partire in prestito annuale, ma la Juve chiede che i blaugrana si accollino parte dello stipendio da 8,5 milioni netti, troppi per le casse bianconere. Con ogni probabilità, che sia in un senso o nell’altro, la decisione verrà presa proprio in occasione del trofeo Gamper di domani

E Cristiano Ronaldo?

Di fatto, il passaggio quasi sicuro di Messi al PSG chiude l’ultima porta aperta del portoghese che, dunque, rimarrà quasi sicuramente a Torino. Scriviamo quasi perchè proprio oggi dalla Francia è arrivata un’indiscrezione che avrebbe dell’assurdo. Secondo Le 10Sport.com, infatti l’Inter Miami sta provando a prendere CR7 dopo il vano tentativo proprio con Messi. Di recente ci sono già stati dei contatti tra il club della Major League Soccer, dove giocano i due suoi ex compagni Higuain e Matuidi, anche se va detto che difficilmente il classe ’85 di Funchal accetterà di trasferirsi negli Usa.

OMNISPORT | 07-08-2021 18:38