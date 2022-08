08-08-2022 08:27

Doveva essere l’occasione per convincere l’Atletico Madrid a riconsegnare Alvaro Morata alla Juventus, si è tramutato in un pomeriggio da incubo per la Juventus, travolta per 4-0 e per mano proprio del suo ex bomber che non ha avuto pietà degli ex compagni. Tre gol che hanno di fatto chiuso ogni trattativa possibile: Simeone non lo molla e per Allegri è tempo di trovare alternative in attacco.

Incubo difesa per la Juve, Bonucci in tilt

Il problema però non è solo trovare in tempo utile un regista, un esterno (Kostic) e un vice-Vlahovic: la difesa ieri ha ballato paurosamente e in particolare Bonucci (ma anche Danilo) è apparso in giornata no. Si pensa a un ritorno alla difesa a tre come soluzione a pochi giorni dall’inizio del campionato.

Il labiale di Bonucci con Morata

Ad umiliare Bonucci è stato proprio Morata che l’ha saltato a piacimento, segnandogli in faccia due delle tre reti siglate alla Continassa. Durante la partita un po’ di tensione si è fatta sentire. Soprattutto da parte del centrale. IlBianconero rivela il labiale sfuggito alle telecamere:

‘Alva, Alva! Non fare così, non devi fare così’, le parole di Bonucci rivolte chiaramente a Morata.

Il capitano ha rimproverato l’ex compagno di aver chiesto con troppa insistenza un fallo al direttore di gara. Morata, testa bassa, ha evitato di rispondere al vecchio amico.

I tifosi della Juve chiedono la panchina per Bonucci

Fioccano le reazioni su twitter: “Temo che là dietro senza centrale di sinistra e con Bonucci a destra non si possa proprio giocare a 4 ma che la difesa a 3 sia l’unica soluzione percorribile. Grave che il fantino e lo staff non l’abbiano ancora capito”, oppure: “Quando hai gente come Bonucci ,Alex Sandro , Danilo…che non sono in grado di tenere la concentrazione per i 90 commettendo le solite(sono 4 anni che si vedono sempre i soliti errori) stupidate..è difficile pensare che questo gruppo possa svoltare”.

C’è chi scrive: “Io chiunque al posto di Bonucci e sandro anche due sedie così tanto per dire, Bonucci non ne prende una e quando ha la palla rallenta il gioco in maniera veramente snervante” oppure: “Deve giocare Gatti, un allenatore un minimo coraggioso panchina Bonucci e inserisce Gatti” e ancora: “i terzini fanno pena e Bonucci è un giocatore da MLS o al massimo da uomo spogliatoio e giocare qualche scampolo ma non può più fare il titolare…” e infine: “Per me Bonucci è quello che preoccupa di più: pretende di giocare è il capitano, e decide lui”.