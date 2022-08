07-08-2022 21:34

Massimiliano Allegri non si dice preoccupato dopo la brutta sconfitta subita dalla sua Juventus nell’amichevole giocata alla Continassa contro l’Atletico Madrid. Gli spagnoli si sono imposti con un secco 4-0 frutto delle reti di Morata (tripletta) e Cunha: i bianconeri sono sembrati in forte ritardo a una settimana dal via del campionato.



Juventus, tutti i problemi di Allegri

Le diverse assenze hanno ridotto la rosa all’osso: gli infortuni di Pogba e McKennie hanno complicato di molto i guai a centrocampo e le difficoltà in mezzo si sono viste contro gli spagnoli, padroni del gioco. La squadra è sembrata molto incerta anche in fase difensiva, e in attacco Vlahovic ha confermato di essere in ritardo di condizione, oltre che molto isolato.

A tutti questi problemi si è aggiunto il caso dell’ultim’ora, Kean escluso all’ultimo momento dal match per motivi disciplinari. Se è preoccupato, Allegri non lo fa comunque vedere e dopo il test cerca di non drammatizzare la situazione.

Allegri: “Siamo stanchi, ma in campionato l’atteggiamento sarà diverso”

“Non ci sono attenuanti per questo 4-0, questa sconfitta ci potrà fare bene – ha assicurato il mister toscano -. Siamo stanchi e abbiamo lavorato molto dopo il rientro dall’America, non possiamo che restare attenti e prepararci all’esordio in campionato”.

Allegri non crede che i suoi si faranno sorprendere contro il Sassuolo, all’esordio stagionale: “L’atteggiamento in campionato, quando saranno in palio i tre punti, sarà diverso. Abbiamo una settimana per prepararci soprattutto mentalmente”.

Juve, Allegri promuove Bremer e Gatti

Allegri ha promosso i due nuovi difensori Bremer e Gatti: “Ha fatto molto bene Bremer, ha fatto bene Gatti. Nel secondo tempo abbiamo avuto più ritmo: è normale che va così se concediamo all’Atletico il contropiede, che è il suo pane, e non abbastanza attenzione sulle palle inattive”.

Juve, Allegri su Morata: “No comment”

Un Morata così non può che ingolosire la Juventus. L’attaccante spagnolo ha fatto il bello e il cattivo tempo, segnando tre reti e sfiorando altri gol. Secondo le indiscrezioni i bianconeri non hanno del tutto abbandonato la strada per un ritorno a Torino del giocatore, ma la via ormai è sempre più stretta.

Allegri dopo la partita non ha chiuso completamente la porta, lasciando intendere che qualcosa potrebbe essere ancora in corso: “Su Morata non posso dire niente perché è un giocatore dell’Atletico”.