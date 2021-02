Juve, il Real sul difensore del futuro: i tifosi si spaccano

Fare cassa subito o aspettare che l’investimento renda in termini tecnici? Questo l’interrogativo che si stanno ponendo i tifosi della Juventus dopo le voci in arrivo dalla Spagna dell’interesse del Real Madrid per un giovane difensore di proprietà dei bianconeri. Si tratta di Cristian Romero, centrale in prestito all’Atalanta ma il cui cartellino appartiene alla Juve: Fabio Paratici acquistò il difensore argentino dal Genoa nel luglio 2019, per poi rigirarlo in prestito prima ai rossoblù e poi, nella scorso settembre, all’Atalanta.

Pericolo Real su Romero

Secondo i patti tra i due club, Romero dovrebbe restare in nerazzurro fino a giugno 2022, con l’Atalanta che ha facoltà di esercitare il riscatto per 16 milioni di euro. Tuttavia dopo la grande partita disputata contro il Real Madrid proprio il club spagnolo avrebbe chiesto informazioni sul suo conto: a riferirlo è il portale iberico Fichajes.

Considerato che la Juve ha puntato forte su altri giovani giocatori – De Ligt e Demiral – l’addio dell’argentino è da considerare un’ipotesi che potrebbe verificarsi. Per concludersi l’affare, ci sarebbe bisogno dell’accordo tra le tre società, intanto i tifosi si chiedono se sia giusto cedere Romero quando altri difensori come Bonucci e Chiellini hanno ormai superato abbondantemente la trentina.

I tifosi si spaccano

“Chiediamo 70 milioni ora – scrive Marco su una pagina Facebook frequentata dai tifosi bianconeri – facciamo come quando alla Juve interessa un giocatore e le altre sparano cifre da capogiro”.

Anche Mauro dice sì alla cessione: “Per 70 milioni può partire”. Giuseppe, invece, teme che l’Atalanta riscatti il giocatore e poi rivenda al Real, incassando una bella plusvalenza: “Con Romero mi sa che abbiamo fatto una stupidaggine – scrive il tifoso – Abbiamo 2 difensori a fine carriera, un top-player come De Ligt che tra 2 anni Raiola dirotterà altrove, un giovane bravo ma spesso infortunato e da sgrezzare tecnicamente (Demiral)”. Vincenzo, invece, non crede che il Real possa davvero puntare Romero: “Sì sì, Romero è proprio il degno erede di Sergio Ramos…”.

SPORTEVAI | 26-02-2021 13:09