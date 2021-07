Juve, il ritorno di CR7 non basta: la richiesta dei tifosi

Cristiano Ronaldo giocherà anche nella prossima stagione con la maglia della Juventus. Il campione portoghese è stato al centro di molte voci di mercato al termine della scorsa stagione ma ha scelto di continuare la sua avventura in Italia e con la maglia bianconera anche nel prossimo campionato.

La sensazione però è che il CR7 non abbia ricevuto, anche a causa della crisi economica che ha colpito tutto il mondo del calcio, nessuna seria offerte per cominciare una nuova avventura e che sia rimasto alla Juve, perché le alternative a disposizione non erano poi così numerose.

Il messaggio di Ronaldo

Il giornalista Rai, Paolo Paganini si aspetta dal lusitano un segnale sulla sua permanenza e sul coinvolgimento nel nuovo progetto Allegri: “A parte quello che dicono o scrivono colleghi stranieri, credo i tifosi della Juve si aspettino da Ronaldo (da sempre molto social) un messaggio di livello sulla sua nuova stagione. Può anche non farlo certo, ma forse sarebbe opportuno”.

Le richieste dei tifosi

Un sentimento quello espresso dal giornalista che accomuna molti tifosi juventini che vorrebbero un segnale da questo punto di vista: “Avrebbe 31 milioni di motivi per mandare il messaggio di livello, sembra veramente che sia in modalità “Non c’è di meglio, pace resto alla Juve”. Anche Franz è d’accordo: “Per una volta si gradirebbe vederlo parte di qualcosa oltre che di se stesso. Ho esultato più di 100 volte grazie a lui negli ultimi 3 anni, ma ho bisogno di insieme, di squadra, di abbracci. Basterebbero due parole in italiano”.

In molti si augurano però che il silenzio di Ronaldo in questo periodo possa coincidere con la sua voglia di riscatto: “Parere mio, vorrà dimostrare a tutti quelli che gli danno del finto e del problema che è ancora in grado di fare la differenza. E tutti sappiamo che sa farla eccome. E’ l’anno giusto”. Mentre per Michele meglio evitare dichiarazioni di facciata: “Sarebbe opportuno se fatto con convinzione. Altrimenti meglio tacere, soprattutto se cova ancora la speranza di darsela a gambe”.

