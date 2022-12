16-12-2022 13:00

Contatti costanti tra il numero di Exor John Elkann e colui il quale sarà presto nominato nuovo presidente della Juventus, ovvero Gianluca Ferrero. In ballo c’è la composizione della lista di nomi, che secondo la Gazzetta dello Sport verrà svelata il prossimo 23 dicembre, che comporranno la nuova dirigenza bianconera.

Ferrero-Elkann, confronto quotidiano: quasi pronta la nuova Juventus

Il confronto è praticamente quotidiano. Sempre secondo la Rosea, l’attuale direttore generale Maurizio Scanavino potrebbe proseguire la propria avventura alla Juventus anche al di là della stagione in corso e andare a occupare l’attuale posizione di Maurizio Arrivabene, ovvero quella di amministratore delegato.

Juventus e nuovo ds: Giuntoli o Rossi (con Marotta)?

Ma poi ci sono da sistemare altri ruoli, particolarmente importanti, financo fondamentali. Anzitutto quello di direttore sportivo. I nomi in ballo, fin qui sono quelli di Cristiano Giuntoli, artefice del capolavoro Napoli e Giovanni Rossi, attuale ds del Sassuolo, già particolarmente legato sia a Massimiliano Allegri che all’ambiente Juventus per essere stato, nel recente passato, responsabile del settore giovanile nel ciclo Agnelli-Paratici-Giuseppe Marotta. Il che alimenterebbe le voci, già caldissime, sul possibile ritorno in bianconero dall’Inter del dirigente ex Sampdoria.

E poi c’è Alessandro Del Piero

E poi c’è Alessandro Del Piero. Già, proprio lui, che dovrebbe occupare lo scranno di nuovo vicepresidente, lo stesso che fu di un altro grande ex giocatore come Pavel Nedved. Del Piero che sarebbe la figura perfetta per ricollocare la figura della Vecchia Signora anche con le istituzioni internazionali, leggi Uefa. Archiviata vecchia dirigenza e caso Superlega, ci sarebbero tutte le carte in tavole, con “Pinturicchio” uomo-immagine, per ricominciare da zero.