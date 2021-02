Juve inarrestabile, i tifosi: “Dobbiamo essere così”

La Juve non smette di inseguire. I bianconeri rispondono alla grande all’Inter e battono la Roma nel big match della 21esima giornata di serie A. Una prova di grande solidità quella della formazione bianconera che non brilla sotto il profilo dell’estetica ma che dimostra grande cinismo e capacità di leggere e sfruttare i momenti chiave della partita. L’eroe di giornata è come spesso capita Ronaldo, ma i tifosi applaudono anche la prova di Cuadrado che dalla panchina porta grande energia alla squadra di Pirlo.

Juve spietata

I bianconeri non giocano la loro miglior partita ma ancora una volta come accaduto nelle ultime settimane dimostrano di aver trovato la quadratura giusta e continuano ad inanellare vittoria. Una squadra che concede pochissimo e che alla prima occasione punisce l’avversario come in occasione del gol del raddoppio arrivato su autorete: “Ibanez ha praticamente tolto un gol a Ronaldo. Bellissimo taglio di Kulusevski, bellissima visione di Cuadrado. Alla prima pressione offensiva del secondo tempo è arrivato il raddoppio”. E sono tanti i tifosi che ora vedono un paragone con il passato: “Pirlo questa partita l’ha studiata e giocata alla Allegri e ha avuto ragione”, scrive Ros.

La polemica

Ancora una volta di mezzo la Juventus e ancora una volta la consueta polemica per l’arbitraggio. A lanciarla sui social è il giornalista Paolo Ziliani che torna più volte sul contatto tra Rabiot e Villar che poteva essere da calcio di rigore, e soprattutto sul commento Sky sull’accaduto: “Siccome Trevisani e Adani hanno fatto finta di nulla anche dopo l’unico replay mostrato dalla regia, ringraziamo Marco Cattaneo che nell’intervallo ha praticamente costretto Ambrosini a dire che Rabiot su Villar era rigore”. Ma i tifosi della Juventus non ci stanno: “Quindi Ambrosini colluso, Adani colluso (quando criticava Allegri invece era un eroe), tutta Sky e la stampa sportiva collusa. Ma scusate cambiate interessi e risparmiatevi il fegato”.

L’episodio

Nel corso del match un episodio di gol-non goal, scatena una strana reazione di Ronaldo che fa di tutto per vedere sull’orologio dell’arbitro il responso della goal-line Technology. Un episodio che scatena immediatamente la reazione dei social: “Una farsa, la serie A è una farsa – dice un tifoso – Mi dispiace per quelli che credono possa essere possibile impedire loro di rubare anche il decimo”. Mentre Mirco fa notare un altro particolare: “Il siparietto è stato subito ripreso da Sky ma del contatto Radio-Villar zero immagini, neanche più in Corea del Nord fanno così”.

Le critiche a Chiesa

Nonostante molte partite di ottimo livello, nel mirino dei tifosi sia bianconeri che della sposa opposta finisce spesso Federico Chiesa. Contro la Roma, l’ex Fiorentino non gioca la sua miglior partita in bianconero ricevendo molte critiche soprattutto per la sue abilità da tuffatore come sottolinea Christian: “Ma Chiesa dove lo abbiamo preso? A Cinecittà?”. Anche Luca è molto critico: “Se piangi sempre alla fine non ti danno più retta caro Chiesa”.

