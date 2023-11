Juve-Inter: il giorno dopo si gioca sui social tra docce non funzionanti, i fischi a Cuadrado e i dolori di Barella

Il derby d’Italia finisce in parità con Juventus e Inter che non si fanno del male e portano a casa un punto. Ma il giorno dopo la partita si gioca sui social dove si parla di docce non funzionanti, dei fischi a Cuadradro e delle simulazioni di Barella

27-11-2023 16:23

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il derby d’Italia va in archivio con un pareggio. Un punto per parte che non fa arrabbiare nessuno (anche se forse i tifosi della Juve avrebbero qualcosa da ridire, ndr) e che rimanda tutti i discorsi legati alla vera favorita del campionato. L’hype che ha preceduto la sfida tra Inter e Juventus non è stato molto rispettato dai novanta minuti dell’Allianz Stadium con un secondo tempo in cui a farla da padrone è stata soprattutto la noia.

Allianz: le docce non funzionano, l’Inter si lava a Milano

Temperatura molto fredda nella notte di Torino con una partita che si è giocata con il termometro che indicava circa 4 gradi e brutta sorpresa dopo la partita per i giocatori dell’Inter. La Gazzetta dello Sport ha infatti rivelato che le docce dell’Allianz non funzionavano alla perfezione a causa di un problema tecnico alle pompe. Niente acqua calda nello spogliatoio dell’Inter con i giocatori che hanno dunque dovuto rinviare il momento della docce al ritorno a Milano.

Una notizia che ha fatto il giro dei social immediatamente scatenando le reazioni più disparate tra i tifosi delle due squadre: “Succede quando spendi i soldi per far installare stemmi con numeri di scudetti falsi invece di spenderli per la manutenzione idrica”. E la replica: “Ma se non funziona il Var per noi perché mai dovrebbero funzionare le docce per loro?”.

I fischi a Cuadrado

L’accoglienza ricevuta da Juan Cuadrado dalla sua ex tifoseria non è come quella riservata dai nerazzurri a Romelu Lukaku ma ci è andata molto vicina. Sui social i tifosi della Juve sono divisi sulla scelte dei fischi al colombiano tra chi come Michelangelo che scrive: “Accoglienza dovuta e meritata per Cuadrado allo Stadium. Poteva scegliere di essere ricordato come uno che ha fatto la storia della Juve e invece ha scelto i ratti di Milano” e chi invece commenta: “Io non l’avrei mai fischiato perché resterà sempre uno di noi, che ci ha fatto vincere tante partite con i suoi gol”.

Le accuse a Barella

Non è la prima volta che Niccolò Barella viene accusato di simulazione. Il centrocampista dell’Inter è stato spesso nel mirino per il suo comportamento in campo, per le proteste e per qualche caduta troppo plateale. Anche dopo la gara dello Stadium i social si scatenano con un video che diventa virale. Nel secondo tempo il giocatore dell’Inter entra in contatto con il brasiliano Danilo, cade a terra e si lamenta per il dolore.

Tanto basta per finire nel mirino dei social e cominciano le ironie: “Immagini forti. La visione di questo video è sconsigliato a un pubblico sensibile – il commento di Daniele – il drammatico video dell’infortunio di Barella”.

