Juve-Inter, si accende il duello di mercato: la mossa dei bianconeri

Sono giorni decisivi per il futuro di Miralem Pjanic: il centrocampista bosniaco in uscita dal Barcellona vuole tornare in Italia, e ha messo la Juventus in cima alle sue priorità. Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera favorisce il rientro del giocatore a Torino, ma le difficoltà della Vecchia Signora a cedere alcuni esuberi del centrocampo hanno finora rallentato qualsiasi trattativa.

Le esitazioni bianconere hanno favorito l’Inter, che secondo Tuttosport sarebbe pronta ad inserirsi, alle condizioni giuste: l’amministratore delegato Beppe Marotta sarebbe pronto ad offrire un contratto triennale per il regista che portò alla Juventus anni fa. L’affare sarebbe possibile in caso di un addio di Marcelo Brozovic, che non ha ancora trovato con il club l’accordo per il rinnovo del contratto.

La Juve resta però in vantaggio: proprio per sventare un possibile sorpasso dei rivali, Federico Cherubini dovrebbe incontrare nelle prossime ore l’agente del giocatore, Ramadani, per riuscire ad arrivare ad un’intesa. La Juve preferirebbe la formula del prestito, il Barcellona punta soprattutto ad abbassare il monte ingaggi e vuole cederlo a titolo definitivo.

Pjanic dal canto suo ha già scelto Torino e si è detto disposto a ridursi l’ingaggio pur di tornare sotto la Mole.

Allegri si è espresso così negli scorsi giorni sul ritorno del giocatore: “Abbracciare Pjanic? Miralem lo saluto perché sono stati quattro anni insieme, quattro anni importanti. Mi ha regalato grandi vittorie come con tutti. Abbiamo giocatori bravi, Ramsey se si convince a giocare davanti alla difesa può diventare bravo. Nelle intuizioni di passaggio è bravo, ha geometrie, pulizie di gioco. Si corre anche di meno rispetto a quanto spendeva davanti”.

02-08-2021