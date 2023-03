Il tecnico bianconero: "I ragazzi meritano i complimenti perché nessuno ha mai subito quello che ha subito la Juve quest'anno".

05-03-2023 23:48

La Juventus perde a Roma e scivola a -12 dalla zona Champions: Massimiliano Allegri dopo l’amaro match dell’Olimpico, chiuso in 10 per l’espulsione lampo di Kean, ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn.



Allegri: “Il calcio è così, se non segni perdi”

“Sapevamo delle difficoltà, la Roma è una squadra scorbutica – ha spiegato Allegri -. Nel primo tempo potevamo fare di più, poi nella ripresa è arrivato questo gol in un momento in cui potevamo difendere meglio. Ma il calcio è questo, non riesci a far gol ed esci sconfitto, in una partita dove sicuramente potevamo fare meglio, nelle occasioni fatte”.

Allegri: “Kean ha chiesto scusa”

L’allenatore livornese ha commentato l’espulsione lampo di Kean, cacciato dopo 40 secondi per un fallo di reazione su Mancini: “Ha sbagliato e ha chiesto scusa. Ha sbagliato perché ha messo in difficoltà la squadra. Quando si entra si può determinare, e lui ha avuto la reazione sbagliata. Da queste cose bisogna sempre trarre comunque un insegnamento”.

Allegri: “Mai esistita una situazione così, abbiamo 50 punti”

Allegri ha poi fatto riferimento alla penalità di 15 punti che ha inevitabilmente condizionato il campionato della Juve: “I ragazzi devono stare sereni e tranquilli perché abbiamo fatto 50 punti e meritano i complimenti. Stanno facendo una cosa importante. Tutti parlano di tecnica e tattica dall’esterno, ma nessuno ha mai subito quello che ha subito la Juve quest’anno”.

“Non capite cosa stanno subendo i ragazzi visto che non è mai capitato a nessuna squadra una situazione del genere – ha insistito Allegri -. Abbiamo fatto 50 punti, saremmo secondi e si continua a lavorare con questo”.

“Non bisogna cadere in frustrazione – ha continuato il mister bianconero -. I ragazzi devono rimanere sereni, anche dopo un pareggio sembra ti crolli il mondo addosso. Noi dobbiamo continuare a lavorare su questo, ricordandoci dei 50 punti. Dobbiamo arrivare in fondo al campionato”.

Allegri, parole chiare su Pogba, Vlahovic e Chiesa

Il ritorno al 4-3-3 nel secondo tempo: “In quel momento ce n’era bisogno, ma Pogba non è ancora al 100% e anche Chiesa va gestito, anche perché abbiamo un’altra partita giovedì e una domenica”. Vlahovic sempre in difficoltà: “Segna meno, ma stasera ha fatto bene a livello tecnico, anche meglio delle ultime volte, e ha avuto delle occasioni”.