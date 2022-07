31-07-2022 11:34

Sta tornando in Italia con un carico di preoccupazioni la Juventus dopo la sua tournèe negli Usa. Non preoccupa tanto il brutto scivolone contro il Real Madrid, che pure ha evidenziato che ci sono troppe cose che ancora non funzionano, ma le conseguenze in infermeria. A Pogba, che domani probabilmente saprà se e come dovrà operarsi dopo il consulto a Lione con lo specialista, si è aggiunto il problema di Szczesny (bloccato da affaticamento muscolare) e soprattutto l’infortunio di McKennie.

Lussazione alla spalla per McKennie, fuori almeno un mese

Nell’allenamento di rifinitura del mattino che ha preceduto la sfida amichevole contro il Real Madrid, infatti, Weston McKennie è rimasto vittima di una lussazione alla spalla sinistra. Le sue condizioni saranno approfondite a Torino, al rientro della squadra. Dopo gli esami del caso, saranno determinati i tempi di recupero con esattezza ma si parla di almeno un mese di stop.

Juve costretta a tornare sul mercato dopo ko di McKennie

Se prima era un’esigenza rimpolpare il centrocampo ora non basta neanche il solo Paredes, che resta la priorità di Allegri, a completare il reparto a meno che non si intenda dare fiducia ai vari baby come Fagioli, Rovella e Miretti.

Tifosi Juventus nel panico dopo infortunio McKennie

Sui social fioccano i commenti: “!Che ci fossero acquisti da fare si sapeva già. Come si poteva intuire che non li avrebbero fatti prima della gita in USA. Non potevi prevedere che si rompessero Pogba e McKennie”, oppure: “penso che alla sfiga non ci sia mai fine” e ancora: “È il film degli ultimi anni, infortuni su infortuni. Teniamoci i vari Rovella, Fagioli, Miretti, sperando che non si rompano anche loro”.

C’è chi scrive: “alla fine gira e gira Rabiot sarà titolare, con pogba e mckennie rotti sarà lui il titolare” o anche: “Alla Juve non urge comprare giocatori ma un bel viaggio a Lourdes” e poi: “Se non si interviene seriamente sul mercato (e non credo ci siano i mezzi e la volontà di farlo) temo che la stagione possa essere più difficile del previsto, complici pure gli infortuni già registrati – pure McKennie fuori due mesi è un bel disastro”

Il web è scatenato: “Ogni partita si perde un uomo. A memoria non mi ricordo una serie così numerosa di infortuni in un paio di stagioni di fila. Assurdo. Come fai a dare continuità ad un lavoro così?” e ancora: “Cominciamo malissimo! Pioggia di infortuni ogni anno. Così non si può andare avanti”.

Infine la chiosa: “Per sostituire McKennie non è necessario tornare sul mercato: vi ricordo che oltre Fagioli (fortissimo) abbiamo Miretti (fortissimo) e volendo possiamo trattenere Rovella (molto bene anche lui). I soldi vanno spesi altrove: attaccante e terzini”.