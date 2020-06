Juve, l'obiettivo a parametro zero non piace ai tifosi

Da diversi anni la Juventus è definita la “regina dei parametri zero” sul calciomercato. Da Pirlo a Pogba sono stati tanti i colpi messi a segno dai bianconeri, soprattutto in era Marotta. Adesso Paratici sta cercando di proseguire la strada intrapresa dal suo mentore, ora all’Inter. All’orizzonte, nella prossima finestra di mercato la Juve si muove per un altro pezzo da novanta in scadenza. Si tratta di Pedro. I tifosi però non sembrano entusiasti.

Juve, c’è Pedro fedelissimo di Sarri

Non solo Jorginho. In casa Juventus nelle ultime ore si stanno intensificando i rapporti con il Chelsea. Nel mirino non solo il centrocampista che Sarri ha avuto nel cuore del gioco del suo Napoli. Ma c’è anche un altro dei fedelissimi che l’allenatore toscano ha avuto proprio nel suo anno sulla panchina dei Blues.

Pedro ha vinto tutto e lo ha fatto da protagonista, sia in Inghilterra che al Barcellona. Ha alzato tutti i trofei possibili, dal Mondiale all’Europeo, dalla Champions all’Europa League, e segnando in quasi tutte le finali che ha giocato.

Pedro-Juve, il tweet di Capuano

Il giornalista di Panorama rilancia quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport: “La Juve pensa a Pedro come colpo a parametro zero per la prossima stagione. E’ stato uno dei fedelissimi di #Sarri al Chelsea e il tecnico lo ha indicato al primo posto nella lista dei rinforzi”.

Pedro alla Juventus: tifosi miti

L’operazione Pedro che dovrebbe essere slegata, per ovvie ragioni, dall’eventuale trade sull’asse Jorginho, non scalda gli entusiasmi dei tifosi della Juve. Da una parte ci sono i dubbi legati all’età del giocatore e poi l’essere rimasti scottati dal rendimento dell’ultimo parametro zero portato a Torino da Paratici, vale a dire il francese Rabiot.

Qualcuno prova a fare una sorta di sintesi del tutto: “Quindi si scambierebbe Pjanic-Bernardeschi con Jorginho-Pedro? Ma solo a me pare una follia?”; “Un bel bidoncino a parametri zero non ce lo facciamo mancare mai”; “Altro ex giocatore”. E c’è chi, come al solito la mette sul ridere: “A sto punto prendiamo pure Abramovich o tifiamo direttamente Chelsea”.

