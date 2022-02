Juve, l'obiettivo di mercato scatena l'ironia dei milanisti

26-02-2022 19:26

Dopo il contestatissimo gol, con un probabile tocco con il braccio, che ha consentito all’Udinese di stoppare sull’1-1 il Milan a San Siro, Destiny Udogie continua a essere al centro del dibatto dei tifosi rossoneri. Tralasciando l’episodio di ieri sera, l’esterno classe 2002 si sta rendendo protagonista di una buonissima stagione, con prestazioni che gli hanno permesso di ritagliarsi i suoi spazi tra i friulani.

Udogie nel mirino della Juventus

Normale, dunque, che Udogie abbia attirato le attenzioni di diversi club. Tra questi sembrerebbe esserci anche la Juventus, che è alla ricerca di un laterale di sinistra dopo le prestazioni non esaltanti di Alex Sandro in questo prima metà abbondante di stagione. Luca Pellegrini scalpita, ma Udogie potrebbe essere un buon colpo per i bianconeri.

Udogie-Juve, l’ironia dei tifosi del Milan

A rivelarlo è anche il portale calciomercato.com, che oggi dedica una gallery di approfondimento proprio (“Le cinque cose che non sai di…”) al talento in prestito dal Verona e scatena l’ironia dei tifosi milanisti, che non mancano di punzecchiare la Juventus. C’è chi scrive: “Uno che segna di mano e come prima dichiarazione dice ridendo ‘mi è andata bene’ può piacere a una sola squadra“.

Diversi i commenti sulla medesima lunghezza d’onda. Un altro rossonero scrive: “Certo che uno che segna di mano interessa alla Juve… fa sempre comodo…!!”, qualcuno sottolinea: “Per la Juve sarebbe ottimo, incarna benissimo lo stile di ladro”, o ancora: “Strano che piaccia alla Juve dopo il gol di mano di ieri sera…”, e infine: “Uno che segna con la mano può solo piacere alla Juve“.

