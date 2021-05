Juve, la gioia dei tifosi: “Ripartiamo da qui”

Una settimana per rimettere in piedi la stagione. Prima la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta, poi la qualificazione in Champions League quando ormai non ci sperava più nessuno. La Juventus può finalmente sorridere. I bianconeri battono nettamente il Bologna e approfittano del mezzo passo casalingo del Napoli che pareggia in casa contro il Verona.

La gioia dei tifosi

Sui social esplode la gioia dei tifosi dopo una serata passata soprattutto a guardare il risultato delle altre squadre e il Napoli in particolare che soffre e finisce per pareggiare in casa contro il Verona: “Sei la mia squadra del cuore ma io un’altra serata come questa, in cui devo sperare che gli avversari non vincano per potrei qualificare in Champions non la vorrei più passare”.

Tutti contro Varriale

I tifosi della Juve esultano ma se la prendono anche con il giornalista della Rai, Varriale, da tempo entrato nel mirino dei fan bianconeri che hanno reputato del tutto fuori luogo alcune sue uscite come quelle dopo la gara vinta contro l’Inter e su Twitter non si contano i riferimenti al giornalista che si prende tantissimi insulti anche molto pesanti, con i più gentili che si limitano a un “Dedicata a Varriale”

Il futuro in panchina

Ma in casa Juventus si comincia a pensare anche al futuro. La qualificazione in Champions League consente ai bianconeri di guardare con maggiore ottimismo ma la posizione di Andrea Pirlo resta in bilico: “Siamo in Champions. Ma ora via Pirlo e troviamo un allenatore bravo”. Mentre c’è chi vuole approfittare di questa qualificazione per dare nuovo slancio al progetto bianconero: “Ora niente ridimensionamento e ricostruiamo la squadra”.

Il caso Ronaldo

Nella trasferta di Bologna, Pirlo decide di partire senza Ronaldo. I bianconeri giocano un gran primo tempo chiudendo subito la pratica ma sui social si scatena subito la polemica: “Immaginate se il leader della vostra squadra, nel momento più importante della stagione, dicesse: “Sono stato, resto in panchina”. Qualcuno si è dimenticato la cosa più importante: si scende in campo per lo stemma sul petto e non per il nome dietro la schiena”. E c’è chi sostiene che si tratti di una mossa per il futuro: “Ronaldo vuole lasciare la Juve. Lo stiamo dicendo da 4 mesi. Sta semplicemente forzando la mano e se alla fine non dovesse riuscire nel suo intento, smentirà tutto”.

SPORTEVAI | 23-05-2021 22:53