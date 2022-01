Juve, la prima tegola dell'anno fa infuriare i tifosi: "Che incubo"

03-01-2022 15:14

Dopo un paio di allenamenti nel nuovo anno, è già pieno allarme per Massimiliano Allegri che, in vista della gara contro il Napoli in programma alle 20.45 nel giorno dell’Epifania, dovrà con molta probabilità rinunciare a un titolarissimo in difesa. Dopo Giorgio Chiellini. stoppato dal Covid-19 e in quarantena perché positivo, i bianconeri devono fare i contri con l’infortunio accorso a Leonardo Bonucci.

Infortunio Bonucci, il comunicato della Juve

A confermare l’apprensione attorno al campione d’Europa anche il comunicato ufficiale del club apparso sul sito:

Leonardo Bonucci, che nei giorni scorsi ha riferito un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno.

Nessuna lesione, dunque, solo un affaticamento muscolare che permette di tirare un sospiro di sollievo e guardare con più tranquillità ai prossimi impegni. Resta però fortemente in dubbio la presenza del difensore ex Bari nell’importante primo impegno del nuovo anno che vedrà arrivare all’Allianz Stadium un Napoli ferito dopo il ko interno contro lo Spezia nell’ultimo match del 2021.

Stop Bonucci, la protesta dei tifosi della Juve

Sui social, l’ennesimo stop stagionale fatto registrare da un giocatore della Juventus fa infuriare i tifosi, che non mancano di palesare la propria insofferenza. C’è chi scrive: “Mammamia che incubo“, qualcuno ironizza con amarezza: “Che sfortuna, chi l’avrebbe mai detto che affidarsi a due centrali di 80 anni creasse questi problemi”.

In molti, poi, se la prendono con i preparatori. Un tifoso commenta: “Mamma mia che scempio. Qui qualcosa non va comunque a livello di preparatori. Ogni settimana pure quando non si gioca esce un infortunio, mentre altre squadre ogni tanto hanno qualcuno out. Ma…….”, e ancora: “Non è per criticare, ma questi preparatori stanno sbagliando qualcosa, non è possibile che l’Inter abbia 3 infortuni in 6 mesi e noi 3 ogni settimana”.

Tanti poi, quelli che criticano le scelte di mercato bianconere: “Tanto abbiamo Romero e Demiral, ah già, ceduti per confermare i vecchi”, sottolinea un supporter e un altro scrive: “Gioca uno tra Romero e Demiral no?”, “Quando hai 4 centrali ed uno è rotto il 70% dell’anno, ti assumi un rischio che presumo in Società abbiano ponderato… quindi ora che si godano Mr Tartaruga“.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN

SPORTEVAI