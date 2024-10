Juventus, Thiago Motta in emergenza totale: a rischio anche Fagioli. Adzic possibile mossa a sorpresa con la Lazio

L'allenatore bianconero dovrà inventarsi qualcosa per il match contro i biancocelsti: tutte le assenze e la probabile formazione

La lista degli infortunati è talmente lunga che sembra la spesa di Natale. Thiago Motta però contro la Lazio ha bisogno di scartare un regalo che contenga tre punti. In casa la Juve non vince in Serie A dall’esordio stagionale contro il Como e non può lasciare altri punti per strada per continuare a seguire la scia del Napoli e dell’Inter nella lotta per lo scudetto. I bianconeri però dovranno convivere con numerose assenze e serve la mano del tecnico per risolvere questi problemi.

Juve, si ferma anche Fagioli: quanti assenti

Fagioli ha rimediato una botta in Nazionale durante un allenamento e non dovrebbe farcela per il match contro la Lazio. Niente di grave, ma il dolore potrebbe costringerlo a prendersi qualche giorno di pausa per ritornare al meglio per la sfida di Champions League o per le successive. Non l’unico problema per Thiago Motta, che dovrà rinunciare anche a Koopmeiners per una frattura leggermente scomposta di una costola, e a McKennie per un affaticamento alla coscia sinistra. Due assenze pesanti che si aggiungono a quelle di Nico Gonzalez, Bremer, Milik e alla squalifica di Conceicao per il rosso rimediato la scorsa giornata contro il Cagliari.

Motta studia il piano B: chance per Adzic

Thiago Motta ha dimostrato di non vedere la carta d’identità: chi è bravo, gioca. Sarà la volta buona di Adzic? Il giovane trequartista montenegrino ancora non ha esordito con la maglia della Juve a causa di un infortunio subito nell’ultima fase della preparazione pre campionato. L’allenatore bianconero sarà chiamato a una scelta: o lui o Douglas Luiz, se vuole mantenere Yildiz sulla sinistra. Altrimenti potrebbe rivedersi Mbangula largo, con Weah sul versante opposto e Kenan dietro Vlahovic, con la coppia Thuram-Locatelli a centrocampo. Nonostante le assenze, il tecnico della Vecchia Signora ha anche diverse soluzioni.

Juve, la probabile formazione con la Lazio

Juventus (4-2-3-1), probabile formazione: Di Gregorio, Savona, Gatti, Kaluku, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Weah, Douglas Luiz, Yildiz, Vlahovic. All. Thiago Motta.

Ballottaggi: Savona/Danilo, Douglas Luiz/Adzic/Mbangula, Mbangula/Weah