Juve, le parole di Arrivabene infiammano il web: i tifosi si spaccano

22-12-2021 11:50

Se le cose sul campo sembrano essersi aggiustate, la dirigenza della Juventus ha molte cose a cui pensare. In primis, il rinnovo di contratto di Paulo Dybala e la situazione legata a De Ligt. Dopo le parole di Mino Raiola, agente dell’olandese, è arrivata la replica della società bianconera per bocca dell’ad Maurizio Arrivabene, prima di Juventus-Cagliari.

“Oggi molti giocatori hanno più attaccamento ai procuratori che alla maglia. Paulo è il numero 10 della Juve, mentre Matthijs è un forte difensore: con entrambi c’è un rapporto sereno, ne parleremo quando sarà il momento giusto. È facile parlare di attaccamento alla maglia, noi vogliamo che lo dimostrino in campo”.

Parole pesanti, che hanno naturalmente scatenato un vespaio nel mondo del tifo bianconero. C’è chi ha paura di perdere i propri gioielli, conscio del potere dei procuratori. “Siamo nella posizione e di metterci contro Raiola? Non credo proprio. Hanno rovinato il rapporto con Mendes e ci è costato Ronaldo. Adesso vogliono rovinare il rapporto con Raiola e perderemo De Ligt”.

Ma c’è anche chi è favorevole alla presa di posizione della società. “Devono comandare le squadre, coloro che pagano i giocatori. Questi mezzi pagliacci grassi da circo vanno eliminati perché stanno rovinando il calcio. Vedi Donnarumma etc, ragazzi che probabilmente non avrebbero mai commesso questi errori ma obbligati”.

Ma non mancano le accuse: “Quindi lui vuol dire che se De Ligt andasse via (si riferisce a lui e Dybala chiaramente) sarebbe solo a causa di scarso attaccamento e non perché la società lavora male su squadra (non competitiva) e progetto futuro. Scaricabarile, scuse e qualunquismo”.

“Io ho il sentore che con questo soggetto in società, che capisce di calcio come il mio gatto, non andremo molto lontano a livello di competitività! Mi sembra un Paratici col braccino insomma!”.

E c’è chi, infine, si arrende all’evidenza: “Per il procuratore più gira il giocatore più gira il denaro. Fanno leva sul desiderio di aumentare la notorietà del giocatore, per aumentare il loro conto in banca. Una volta si diceva che erano gli avvocati a muovere fiumi di denaro ora sono i procuratori di calcio.”

SPORTEVAI