Juventus, la zona Champions è vicina: i numeri della rimonta

22-12-2021 08:24

La Juventus conclude l’anno con un’altra vittoria. Il 2-0 ai danni del Cagliari ha portato la squadra di Max Allegri ha soli quattro punti dal quarto posto in classifica, l’ultimo valido per un pass per la prossima Champions League.

Juventus da Champions, difesa blindata

Dopo l’inizio di stagione zoppicante, la Juventus ha cambiato marcia. Nelle ultime otto gare di campionato, i bianconeri hanno conquistato 19 punti (15 nelle precedenti 11). Lo stesso score di Atalanta e Inter (nerazzurri con una partita ancora da giocare). La differenza la sta facendo il pacchetto difensivo bianconero. Dopo aver incassato 15 reti nelle prime 11 partite, la retroguardia bianconera ha subito solo due gol nelle ultime otto uscite. Contro il Cagliari, superato per 2-0, è arrivato l’ottavo cleen sheet stagionale per la squadra di Max Allegri. Solo l’Inter capo classifica ha fatto meglio (10). La squadra di Max Allegri ha la terza miglior difesa stagionale (17 gol subiti). Solo Napoli (15) e Inter (13) hanno fatto meglio (ma con una partita in meno rispetto ai bianconeri). Numeri decisamente impressionanti che certificano la ritrovata solidità della Vecchia Signora, ormai impegnata in una vera e propria rimonta in ottica Champions League. L’Atalanta, fermata dal Genoa, occupa il quarto posto, l’ultimo che dà diritto a partecipare alla prossima Champions League, e dista solo quattro punti dai bianconeri.

Juventus da Champions, i nuovi amuleti

La rincorsa dei bianconeri sta avendo protagonisti inattesi. Paulo Dybala continua ad entrare e uscire dall’infermeria. Federico Chiesa è ai box da tempo. Ed ecco che il proscenio se lo stanno prendendo giocatori inaspettati come Federico Bernardeschi e Moise Kean. Il Campione d’Europa con l’Italia sta giocando il suo miglior calcio da quando è in bianconero. E’ tornato al gol dopo quasi un anno e mezzo di attesa e, fatto curioso, la Juventus ha vinto sette delle otto partite di Serie A in cui Federico Bernardeschi è andato in rete (un pareggio). Convincente anche Moise Kean. Il gol ai sardi è il numero 37 in carriera in tutte le competizioni per club; tra chi ha raggiunto questa cifra nei massimi tornei europei, solamente Jadon Sancho del Manchester United e Erling Haaland sono più giovani di lui. Nuovi protagonisti per una rimonta che continua senza sosta

Juventus da Champions, aspettando i campioni

Max Allegri, con il successo maturato ai danni del Cagliari, ha eguagliato Fabio Capello per numero di vittorie da allenatore in Serie A (252, spareggi esclusi). Soprattutto, il tecnico bianconero ha trovato il modo di rendere la Juventus affidabile, nonostante l’assenza di Paulo Dybala e Federico Chiesa. Dopo la pausa invernale, la Vecchia Signora affronterà Napoli e Roma (oltre alla finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter). Nonostante il buon rendimento dell’attuale rosa, riavere Paulo Dybala e Federico Chiesa sarebbe fondamentale per aumentare i giri del motore bianconero.

Juventus da Champions – I numeri in breve

* 2 – i gol subiti dai bianconeri nelle ultime otto gare di campionato

* 19 – I punti conquistati nelle ultime otto partite di Serie A

* 8 – i cleen sheet stagionali della Juventus

* 252 – le vittorie in Serie A di Max Allegri

* 37 – i gol di Moise Kean nei massimi campionati europei

* -4 – la distanza della Juventus dal quarto posto



