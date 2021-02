Juve, Leonardo Bonucci più grave del previsto: quando torna

Si allungano i tempi di recupero di Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus è stato convocato da Andrea Pirlo per la trasferta di Champions League contro il Porto, partita d’andata degli ottavi della massima competizione europea, ma non potrà scendere in campo a causa del problema muscolare che lo sta tormentando da diversi giorni.

Il guaio alla coscia ha già costretto il giocatore a saltare le partite contro l’Inter in Coppa Italia e contro il Napoli in campionato: sembrava inizialmente un fastidio passeggero, ma il perdurare del dolore ha spinto lo staff bianconero e Andrea Pirlo alla cautela. Il centrale 33enne svolgerà alcuni esami medici giovedì, al ritorno dal Portogallo, per avere un quadro più chiaro della situazione.

Dopo il responso del JMedical si definiranno i tempi di recupero: secondo indiscrezioni lo stop potrebbe essere di una ventina di giorni: una eventualità che lo costringerebbe a saltare le gare di campionato contro Crotone, Verona e Spezia. L’obiettivo sarebbe quello di rientrare in campionato contro la Lazio il 6 marzo, o direttamente in Champions League per la partita di ritorno contro i Dragoni, in programma il 9 marzo.

Pirlo, viste anche le valide alternative in difesa, non vuole forzare i tempi per poi rischiare di perderlo più a lungo in un momento importante della stagione.

Non sono partiti per il Portogallo Cuadrado (sarà rivalutato tra 10 giorni) e Arthur (possibile l’operazione per il brasiliano, che sta seguendo per ora una terapia conservativa), ad Oporto c’è invece Dybala, che potrebbe rientrare in campionato contro il Crotone nel prossimo weekend.

