Juve: Lite Andrea Pirlo-Tudor, il retroscena rivelato da Sky

E’ bastato che il Milan frenasse in casa con il Cagliari, riaprendo la lotta per la zona Champions, per ridisegnare completamente il possibile futuro della Juventus e soprattutto di Pirlo. Cosa succederebbe se i bianconeri dopodomani dovessero vincere con l’Atalanta e conquistare la coppa Italia e poi centrare anche la qualificazione alla Champions all’ultima giornata? Potrebbe davvero rimanere Pirlo in sella al club bianconero?

L’ipotesi, che solo fino alle 22 di ieri sembrava impossibile, ora non viene scartata del tutto anche se resta improbabile. Un retroscena però sulla situazione in casa della Vecchia Signora lo rivela Fabio Caressa.

Caressa rivela lite tra Pirlo e Tudor

Il giornalista di Sky sostiene: “Un problema nella struttura tecnica di Pirlo c’è stato. Ha avuto almeno una forte discussione con Tudor, anche più di una forte discussione – racconta Fabio Caressa – Andrea ci è rimasto un po’ male perché a un certo punto della stagione Tudor aveva intravisto la possibilità di prendere la panchina al posto suo, e credo che questo abbia creato un piccolo contrasto tra i due.

Poi ha aggiunto: “Se la Juve va in Champions non sono così sicuro che mandino via Pirlo… quando hai una vision, una visione, non la puoi cancellare di nuovo dopo un anno, come fatto precedentemente”.

I tifosi si dissociano da Caressa

Pensieri che non smuovono però i tifosi della Juve: “Caressa abbiamo capito che sei amico di Pirlo ma sii obiettivo perchè non lo sei! Falla finita ci aspettavamo tutti di più e non è lesa maestà dirlo” o ancora: “Caressa è così stupido da non capire che il risultato di Pirlo nel caso come lui si augura arrivi al 4 posto è dipeso da Calvarese e non da Pirlo”.

SPORTEVAI | 17-05-2021 08:45