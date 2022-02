Juve, lo scudetto è ancora possibile: perché credere nella rimonta

07-02-2022 10:02

Nelle ultime dieci gare è tornata a viaggiare a ritmi da primato – 24 punti su 30 disponibili – e, soprattutto, adesso ha un Vlahovic e uno Zakaria in più. Piegando 2-0 il Verona grazie alle reti degli ultimi arrivati la Juventus si è riaffacciata in zona Champions, ma i tifosi sognano qualcosa di ancor più prestigioso. La vetta della classifica dista appena otto lunghezze (l’Inter, però, ha una partita da recuperare) e l’aritmetica concede ancora chance per provare a inseguire la clamorosa rimonta.

Juventus da scudetto? Allegri fa il pompiere

Se Vlahovic e lo stesso Morata al termine della gara con gli scaligeri hanno mostrato di puntare all’obiettivo più alto – “Siamo la Juve, giochiamo sempre per vincere ogni competizione” – Allegri ha provato a gettare acqua sul fuoco degli entusiasmi. Per il momento la Juventus è fuori dalla lotta per il titolo: “Riguarda Inter, Milan e Napoli, le tre che sono là davanti. Avessimo quattro punti in più”. Ma forse non è ancora troppo tardi. E probabilmente lo sa bene lo stesso tecnico bianconero.

Scudetto Juve, sono tanti i motivi per crederci

Chi concede ancora delle chance scudetto alla Vecchia Signora è la Gazzetta dello Sport. Così Fabiana Della Valle nel commento post partita col Verona: “La Juventus è in piena corsa per il quarto posto e può tornare a segnare lo scudetto. Allegri ha il centravanti che cercava, un grande bomber che ha voglia di migliorare e ora la Juve gioca anche bene. Il tridente può essere la chiave per andare ancora più su”. Fiducioso pure Fabio Caressa di Sky: “Per vincere deve vincerle tutte. Non ci pensano neanche, ma conoscendoli nello spogliatoio…Vlahovic? Non erano più abituati a un 7 che ogni tanto chiedeva scusa”.

Juve, l’operazione rimonta entusiasma i tifosi

Anche i tifosi sotto sotto ci credono sul serio. “Tremate lassù, stiamo arrivando”, scrive Francesco. “Oltre ai nuovi innesti abbiamo recuperato anche Morata che è tornato nella sua posizione naturale e ieri è stato devastante”, sottolinea Mauro. “I nuovi arrivi hanno dato un senso a tutta la Juve. Ottimo Morata, buon Rabiot: io ci credo”, è l’analisi di Walking. Russell invita alla prudenza, ma non troppo: “Calma e non montiamoci la testa, ma se vinciamo a Bergamo…”.

