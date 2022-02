Juve, lo stop preoccupa ed è allarme difesa con il Villeareal

19-02-2022 08:35

Il pareggio con il Torino, per 1 a 1, di certo non è un risultato sperato in casa Juve. Uno “stop” che rischia anche di minare la tranquillità dell’ambiente in vista di una sfida cruciale, come quella di martedì in Champions contro il Villarreal Un pareggio che regala anche un primato ai bianconeri: quattro x nelle gare di Serie A nel 2022, nessuna squadra ne conta di più nel periodo (quattro pareggi anche per Empoli e Genoa).

Juventus, verso il Villarreal: l’infermeria è piena

Martedì gran parte della stagione della Juventus si gioca con il match d’andata degli ottavi di Champions League contro gli spagnoli del Villarreal. Una sfida a cui Allegri arriva senza quattro giocatori importanti. Alla vigilia si è fermato Bonucci, poi Rugani, Pellegrini e ieri per problemi al flessore Dybala che ora rischia concretamente di non riuscire a esserci per la competizione europea.

Juventus, il problema di Allegri contro il Villareal è la difesa

Massimiliano Allegri ha ammesso di non essere turbato dagli infortuni. Il tecnico potrà contare, dalla sua, sul rientro di Danilo come da lui stesso comunicato in conferenza. Il recupero di Chiellini sembra improbabile e se mancheranno tre centrali su quattro, oltre Danilo dovrebbero esserci De Ligt con Alex Sandro e uno tra Cuadraro e De Sciglio a destra. Un problema in più in un momento non serenissimo. Unica nota positiva De Ligt che ha brillato nel derby e potrà essere il punto di riferimento in difesa.

Non solo difesa, c’è preoccupazione anche per Dybala

Oltre i già noti problemi c’è preoccupazione anche per le condizioni di Paulo Dybala che si è fermato dopo 9 minuti della ripresa. Dopo aver tirato da fuori area ha subito sentito fastidio e ha così chiesto un cambio immediato per non rischiare. Oggi, 19 febbraio, verrà sottoposto a ulteriori esami al J Medical. Per il calciatore si tratta dell’ennesimo guaio muscolare di una stagione in cui altre volte si è dovuto fermare.

