Juve, Motta al primo allenamento pubblico: il cammino bianconero di San Thiago comincia da casa Adidas

Juventus, thiago motta

Arrivata quattro giorni fa in Germania nella città di Herzogenaurach dove sono ospiti del quartier generale Adidas, la Juventus di Thiago Motta ha svolto oggi mercoledì 24 luglio il primo allenamento pubblico dopo giorni di sedute in segreto, utile per provare a immaginare la Vecchia Signora che verrà sotto la guida del nuovo tecnico, tra i più acclamati dai tifosi accorsi a osservare i propri beniamini.

Quanto entusiasmo per Motta e Vlahovic

Nonostante la distanza dalla propria città, il clima che si è respirato attorno al primo allenamento pubblico della Juventus al quartier generale Adidas di Herzogenaurach è sembrato quello dei giorni migliori alla Coninassa, con tanti tifosi accorsi a osservare la propria squadra del cuore e a intonare cori per la stella Dusan Vlahovic e, soprattutto, il nuovo allenatore Thiago Motta, chiamato a risollevare nei risultati e nel gioco i bianconeri dopo anni di alti e bassi.

Le prime impressioni

Questo primo allenamento pubblico è stato anche utile per farsi un’idea della Juventus che verrà sotto la guida di Thiago Motta. Le prime impressioni hanno confermato quello che un po’ tutti si aspettavano dal nuovo tecnico, che ha insistito tanto su possesso palla, con scambi veloci e nello stretto, pressing e dribbling per creare superiorità numerica, aspetti che sono emersi in una partitella di un’ora disputata ad altissima intensità.

Il mercato

Nonostante gli arrivi di Kephren Thuram – oggi titolare in mezzo al campo insieme a Manuel Locatelli – Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Juan Cabal, il mercato della Juventus sembra tutt’altro che esaurito. Tanti i giocatori nel mirino di Cristiano Giuntoli, che vorrebbe regalare a Thiago Motta un esterno – Wenderson Galeno, Karim Adeyemi e Jason Sancho gli indiziati principali -, un difensore – Jean-Clair Todibo – e la ciligiegina sulla torta Teun Koopmeiners per completare un centrocampo da urlo.

Oltre ai nomi in entrata, il direttore sportivo deve pensare alle uscite, con i vari giocatori al centro di trattative di mercato o fuori dal progetto del nuovo allenatore che sono rimasti ad allenarsi a Torino. Tra questi ci sarebbero Matias Soulé, promesso sposo della Roma, Dean Huijsen, che piace a PSG e non solo, e i casi più spinosi come Federico Chiesa e Weston McKennie.