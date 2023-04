Juve-Napoli non finisce più: Veleni su Landucci, Allegri e Spalletti

Polemica furiosa sul web dopo il finale arroventato del big-match di domenica allo Stadium

26-04-2023 09:12

Non sono bastati due giorni per far sbollire rabbia e nervi per il finale di Juventus-Napoli. Prima le polemiche sull’arbitro Fabbri, che è stato bocciato da tutti i moviolisti e le cui decisioni hanno diviso gli opinionisti, poi l’acceso dopo-partita con la frase incriminata di Allegri rivolta alla panchina azzurra e la minaccia del suo vice Landucci a Spalletti negli spogliatoi. Il web è in fiamme anche oggi.

Juve-Napoli, le frasi incriminate di Allegri e Landucci

Il video con la frase sarcastica rivolta da Allegri al Napoli ha fatto il giro dei social: “Bellissimo oh, siete riusciti a vincere uno scudetto!” mentre le parole choc di Landucci al tecnico azzurro (“pelato di m… ti mangio il cuore”) hanno portato alla squalifica per una giornata, giudicata una pena ridicola dalla maggioranza dei tifosi.

Juve-Napoli, i tifosi azzurri attaccano Landucci e Allegri

Fioccano i commenti: “Una giornata squalifica , una piccola multa , e anche poco risalto, se sta cosa la diceva il secondo di Spalletti per me aprivano i tg sportivi”, oppure: “Allegri e Landucci dovrebbero essere cacciati a calci nel c.. per il comportamento avuto a fine partita domenica con Spalletti. Siete la feccia del calcio! Sportività e rispetto zero!” e poi: “Landucci e Allegri sono i classici uomini che per strada fanno i guappi di cartone e appena rientrano in casa zitti e muti altrimenti sono mazzate dalle mogli”

Juve-Napoli, nessun bianconero crede a buonafede di Spalletti

C’è anche l’altra campana: “Una domanda: non c’è traccia di quanto detto dal signor Spalletti noto per essere “anima candida e pacata” per portare Landucci a quella reazione, vero?”, oppure: “ma perché quando di mezzo c’è Spalletti succedono sempre casini con le altre panchine? Allegri andata e ritorno, Maldini negli spogliatoi, l’ anno scorso se non ricordo male con Gasperini. Non è che landucci ha detto la cosa giusta?”

C’è chi scrive: “Spalletti è un provocatore quando vince, è un coniglio quando perde” e infine: “La scenata della mano con Allegri, la lite con Maldini e Leao, la lite con Landucci: non viene a nessuno il dubbio che Spalletti possa essere un provocatore?”