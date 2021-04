Juve-Napoli, Pirlo si gioca tutto: tre soluzioni in caso di esonero

Mercoledì decisivo per il futuro di Andrea Pirlo: il tecnico della Juventus si gioca tutto nella partita delle 18.45 contro il Napoli, recupero del match dello scorso 3 ottobre, prima annullato e poi rinviato più volte dopo una serie di appelli e sentenze della giustizia sportiva.

Al di là di ogni rassicurazione da parte della dirigenza bianconera, la posizione dell’allenatore bresciano è davvero sotto esame: una sconfitta metterebbe in salita il cammino per la qualificazione alla Champions League per la prossima stagione, un obiettivo che la Vecchia Signora non può assolutamente mancare, per evitare un ridimensionamento (e forse l’addio dello stesso Cristiano Ronaldo).

Il Maestro è in bilico, e in caso di ko sarebbero tre le soluzioni sul tavolo della Vecchia Signora: la promozione in panchina del vice Igor Tudor, come traghettatore fino al termine della stagione; il ritorno di Massimiliano Allegri, che negli scorsi giorni ha incontrato il presidente Andrea Agnelli; la conferma di Andrea Pirlo fino al termine della stagione, con il club bianconero che si prenderebbe più tempo per vagliare i possibili sostituti per l’anno prossimo.

Oltre ad Allegri, è forte infatti anche la candidatura di Zinedine Zidane, che martedì con il suo Real Madrid ha ipotecato le semifinali di Champions League battendo il Liverpool e dopo il match ha rilasciato parole dolci sulla Juve. “L’Italia è sempre nel cuore. La Juve è sempre stata importante per me. Ritornare? Non so… Adesso sono qua. Vediamo“.

Per la sfida contro il Napoli dell’amico Gattuso Pirlo ritrova Demiral ma perde Bernardeschi per Covid. In difesa dal 1′ De Ligt, Chiellini e Danilo, sulle fasce Cuadrado e Chiesa. Tanti dubbi a centrocampo: Arthur si gioca il posto con Rabiot al fianco di Bentancur, ballottaggio anche tra McKennie e Ramsey. In attacco al fianco di Ronaldo ballottaggio tra Morata e Dybala: ci si aspetta molto dalla Joya in questo finale di stagione.

OMNISPORT | 07-04-2021 09:32