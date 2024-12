Juve, Nedved riparte dall'Arabia Saudita: nuovo ds dell'Al Shabab e come allenatore arriva Terim

Da quando a fine novembre 2022 si è chiuso il capitolo Juve per via del caso plusvalenze, di Nedved si erano perse le tracce. Per la "Furia ceca" nuova vita in Arabia Saudita.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dopo due anni di inattività, Pavel Nedved è pronto a tornare in pista. L’ex dirigente della Juventus riparte dall’Arabia Saudita: secondo i media cechi, infatti, sarà il nuovo direttore sportivo dell’Al Shabab, club in cui milita Jack Bonaventura. Con Nedved arriva un altro big in panchina: l’imperatore Fatih Terim.

Juve, per Nedved nuova vita in Arabia Saudita

Come riferito dal portale ceco Expres.cz, Nedved assumerà l’incarico di ds a partire dall’1 gennaio 2025. Dunque, ancora pochi giorni e chiuderà definitivamente i ponti col passato in bianconero.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Volto della Signora prima da calciatore e poi da dirigente, Pavel lasciò la Juventus il 28 novembre 2022, quando, con l’allora patron Andrea Agnelli e l’intero cda, rassegnò le dimissioni per via del caso plusvalenze, a causa del quale i bianconeri furono puniti con 10 punti di penalizzazione. Successivamente l’ex Pallone d’Oro, che del club bianconero era vicepresidente, fu prosciolto da ogni accusa.

Due anni di silenzio prima della nuova sfida

Calato il sipario sulla sua lunga avventura nella Torino bianconera, di Nedved si sono perse le tracce per due anni. Ha optato per un profilo basso, Pavel. In patria si è parlato giusto di un possibile incarico dirigenziale nella Federazione ceca e null’altro. Ora, però, il rientro è davvero a un passo.

Lo attende l’Al Shabab, la squadra in cui gioca l’ex Fiorentina e Milan Giacomo Bonaventura, che occupa la sesta posizione nella Saudi Pro League. Da quanto risulta, la ‘furia ceca’ si trasferirà in Arabia Saudita da solo, visto che, almeno in un primo momento, la compagna Dara Rolins, nota cantante slovacca, non lo raggiungerà per via dei suoi impegni professionali.

Non solo Nedved: l’Al Shabab prende pure Terim

L’Al Shabab cala la doppietta, affidandosi a nomi illustri del calcio europeo. Il club, infatti, ha deciso di puntare sul 71enne Fatih Terim per rimpiazzare il portoghese Vitor Pereira, passato al Wolverhampton. Per l’Imperatore, che la scorsa stagione ha guidato il Panathinaikos, contratto da sei mesi a 1,6 milioni di dollari.

L’Imperatore, pilastro del Galatasaray e della nazionale turca con cui ha conquistato anche un bronzo agli Europei del 2008 in Austria e Svizzera, vanta esperienze non proprio entusiasmanti anche in Italia al timone di Fiorentina e Milan.