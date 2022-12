13-12-2022 13:44

Non è un momento sereno per la Juventus, né sul versante delle note vicende scaturite dall’inchiesta Prisma della procura di Torino né per la squadra che affronta forse uno dei periodi più complicati sul versante infortuni. Proprio nel corso dell’allenamento odierno, si è verificato un brutto infortunio per il rientrato Federico Chiesa, fortunatamente senza conseguenze.

Juve: paura per Federico Chiesa

Partiamo dai fatti. L’attaccante nel corso della partitela con l’under 19 ha subito un colpo alla caviglia ed è rimasto a terra per qualche minuto. Forte lo spavento considerando, soprattutto, che è in ripresa dopo un serio infortunio al ginocchio che gli è costato quasi un anno di assenza dai campi, ma per fortuna Chiesa si è rialzato ed ha poi proseguito il test match. Per aiutarlo si sono avvicinati anche Pogba e Agnelli, presente alla seduta e alla partitella.

Insomma, molto spavento per nulla per il giocatore reduce da un intervento e da un lungo recupero seguito all’infortunio.

Rientri post Mondiale e post infortuni

Le altre buone novelle, invece, arrivano dai rientri post mondiale e post infortuni. Sono infatti rientrati in gruppo Mattia De Sciglio, Marley Akè e Samuel Iling Junior, mentre proseguono con l’allenamento differenziato sia Paul Pogba sia Juan Cuadrado, alle prese con un fastidio al ginocchio sinistro che lo tormenta da tempo.

L’attesa per il mercato

Il resto della seduta, a porte aperte per tifosi e media, è andato avanti senza intoppi, con mister Allegri che ancora una volta ha lavorato sul 3-5-2. In attesa che questo ritorno al campionato e la riapertura del mercato lo confortino con notizie altrettanto incoraggianti.