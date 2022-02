La Juve perde il leader: lesione per Chiellini, quanto rimarrà fuori

08-02-2022 12:48

Cattive nuove per Max Allegri. Giorgio Chiellini resterà fuori per una ventina di giorni, stando ai primi accertamenti effettuati nella mattinata di martedì al J Medical, dai quali è emersa una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio sinistro. Insomma, per la Juventus appena rinnovata arriva uno stop inaspettato e alquanto preoccupante, dando un occhio al calendario.

Chiellini: l’entità dell’infortunio per il capitano della Juve

Tradotto: il centrale rimarrà fuori nelle gare in calendario questa settimana con il Sassuolo in Coppa Italia e l’Atalanta in campionato, ma anche in quelle della prossima (derby e Villarreal in Champions League).

Chiellini out: l’impatto sulla Juve e sulla Nazionale di Mancini

Con la conferma di questo infortunio e in base all’evolversi della sua situazione, il capitano bianconero con buona approssimazione potrebbe tornare ad essere disponibile per il 16, in vista del match in programma all’Allianz Stadium.

Il rientro, se così sarà, sarà in tempo utile per rispettare anche gli impegni con la Nazionale di Roberto Mancini in vista delle delicate qualificazioni ai Mondiali in programma in Qatar.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN

VIRGILIO SPORT