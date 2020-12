Juve, Piccinini: Ziliani, nessuno mi uccide, attento a twitterite

Come sia stato trattato dalle tv il caso bollente del coinvolgimento della Juventus sull’esame farsa di Suarez e la posizione del ds Paratici è stato oggetto di polemiche e discussioni sui social. Tante le critiche a come sia su Sky che sulla Rai sia stato dato poco spazio alla vicenda, che invece sui giornali e sui siti campeggiava in prima pagina. Sul tema tra i più scatenati su twitter si segnala Paolo Ziliani. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano ha chiamato in causa anche Piccinini (con cui è amico, avendoci lavorato assieme anche ai tempi di Pressing con Vianello) e ne è nato un siparietto social.

Ziliani avverte Piccinini: Sky ti…uccide

Scrive Ziliani – che ha il nervo scoperto sul caso-Suarez – su twitter: “Caro Sandro , so di non farti un favore, ma il modo in cui Caressa ti utilizza è ormai scoperto: su ogni tema scabroso (vedi la Juve) introdotto quasi infastidito fa parlare te, fingendo di occuparsene, poi svicola via uccidendo il tema e quindi anche te”.

Piccinini replica con ironia a Ziliani

La risposta non si è fatta attendere: “Caro Paolo, faccio questo lavoro da 40 anni e a me non mi uccide nessuno. Continuerò a dire quello che penso, liberamente, e il giudizio che mi sta a cuore è quello della mia coscienza. Piuttosto, stai attento tu a non farti uccidere dalla Twitterite…”. Il riferimento evidente è ai 10-15 tweet quotidiani (quasi tutti sulla Juve) che posta Ziliani.

I tifosi si schierano sul web

Fioccano le reazioni dei tifosi: “Piccinini lei è un grande professionista, ascolti ziliani, è l’unica voce fuori dal coro. Occhio che sky è un covo di non colorati” o anche: “Sandro sei un grande. Ma Ziliani, su questo, ha ragione. Dopo che hai detto la tua, il buon Fabio, trancia di netto l’argomento. Il che è veramente fastidioso per chi vi segue. Indipendentemente dell’argomento” oppure: “Sandro a Mezzanotte avete parlato del caso Suarez!… a mezzanotte… per poi chiuderlo con la prova del cuoco”.

C’è chi scrive: “Grande Sandro, sempre chiaro, neutrale, semplice, veritiero, coerente in tutte le sue esternazioni E poi per quanto riguarda gli argomenti scabrosi comunque sono in scaletta e quindi introdotti da Caressa poi basta che se ne parli …..prima neanche questo”, infine la chiosa: ““non farti uccidere dalla twitterite” è una elegante sciabolata galattica”.

SPORTEVAI | 08-12-2020 09:55