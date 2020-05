Juve, Pistocchi pubblica la graduatoria che fa infuriare i tifosi

Maurizio Pistocchi e i tifosi juventini: un nuovo capitolo di questa saga ormai infinita è andato in scena nelle ultime quando il giornalista ha pubblicato sulla propria pagina Twitter un rating che tiene in considerazione le vittorie delle squadre tra campionati nazionali e Champions League.

La classifica che vede al primo posto il Real Madrid (33 campionati nazionali e 13 Champions), al secondo il Milan e al terzo posto il Liverpool, anche se dalle informazioni non sono chiari i parametri con cui questa classifica è stata stilata.

Il tweet: “Juve staccatissima”

Ma in un momento senza calcio giocato, bastano poche parole per infiammare la polemica e il tweet di Pistocchi riesce nell’obiettivo: “Real Madrid, Milan, Liverpool vicinissimi nel dating tra vittorie in campionato e vittorie in Champions: Real 2.54, Milan 2.57, Liverpool 3.00. Inter 6.00, Juventus sfacciatissima 17.50”.

Ovviamente le parole del giornalista creano un’immediata polemica con i supporter della Juventus e non solo. In tanti si inseriscono nella discussione come Leonardo che spiega: “Il rating è il rapporto tra vittoria nazionali e coppe dei campionati. E’ una misura di quando si è riuscito a vincere dove giocano solo i più forte e non puoi imbrogliare. Le partecipazioni non c’entrano nulla. La Juve è messa peggio di quanto credi”.

La celebrazione Uefa: “Juve, unica a vincere i sei trofei”

Il tweet di Pistocchi arriva a distanza di un paio di giorni dalla decisione della Uefa di celebrare la Juventus come unica squadra capace di vincere tutti e sei i trofei: “I bianconeri sono gli unici ad aver vinto tutti e sei i trofei Uefa per club, avendo vinto anche la Coppa Europeo/Sudamericana e la Coppa Intertoto.

Ma c’è chi insiste con l’hashtag #finoalconfine: “Purtroppo il regolamento Uefa è sbagliato. E’ assurdo che in Europa, la Juve in Europa non possa schierare la sua formazione migliore, infatti in Europa ti costringono a giocare in 11 anziché 14”.

