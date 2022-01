Juve porte girevoli: chi va, chi può arrivare e il duello con l’Inter

12-01-2022 20:05

La gara con la Roma, se ancora ce ne fosse bisogno, ha messo in luce la necessità della Juventus di migliorare la propria rosa. Tuttavia al momento i bianconeri stanno continuando ad aspettare e vedere le mosse della concorrenza. Questa strategia però potrebbe non pagare, con le rivali che potrebbero muoversi prima del tempo e bruciare e lasciare la Vecchia Signora a bocca asciutta. Nello specifico, sembra che una big inglese sia entrata prepotentemente nelle strategie di mercato bianconere e anche l‘Inter vorrebbe fare rubare un talento sul quale Madama ha messo gli occhi da parecchio tempo.

Continua il pressing dell’Arsenal su Vlahovic: pronti 180 milioni

L’Arsenal di Mikel Arteta fa davvero sul serio per Dusan Vlahovic. Con Aubameyang ormai fuori rosa e Lacazette in scadenza, il club di Londra punta tutto sul giovane serbo, e sembra intenzionato a portarlo Oltremanica già in questa sessione di mercato. Dal canto suo, la Fiorentina lo cederebbe volentieri (se non fosse per le resistenze dello stesso giocatore) e si è già tutelata prendendo Piatek dalla Bundesliga.

Come scrive il Daily Mail, l’operazione che hanno in mente i Gunners è così articolata: 58 milioni di sterline (poco meno di 70 milioni di euro) per il cartellino del giocatore, che chiede un ingaggio da 360mila euro a settimana, per un lordo annuale di circa 17 milioni, a cui vanno aggiunti i 18 milioni di commissione agli agenti. Cifre che la Juventus al momento non può neanche lontanamente sognare, e che rischia di farsi rubare l’ennesimo talento da sotto al naso.

L’Arsenal cerca anche in casa Juventus: i Gunners vogliono Arthur

La notizia, riportata da calciomercato.com, è di quelle toste e che piacciono ai tifosi della Juventus: l’Arsenal sarebbe sulle tracce di Arthur, mediano brasiliano classe 1996 arrivato lo scorso anno dal Barcellona nell’operazione Pjanic ma che è stato molto più ai box che in campo.

Lo stesso Allegri, che vorrebbe contare su di lui molto più spesso, inizia a spazientirsi nonostante non lo abbia indicato in uscita (al contrario di quanto fatto con Ramsey). Restano sullo sfondo anche alcune società spagnole, pronte a presentare le prime proposte concrete al club bianconero, che a quel punto potrebbe anche valutare di rinforzarsi in mediana prima della fine di gennaio.

L’Arsenal però sembra che abbia raggiunto un accordo di massima col giocatore per un prestito fino a giugno, ma sembra che la Juve preferisca disfarsene a titolo definitivo. Se venisse inserito un diritto di riscatto molto vincolante o addirittura un obbligo, la trattativa sarebbe in discesa.

Juventus, altro scontro con l’Inter per Scamacca

Gianluca Scamacca è senza dubbio uno dei nomi del momento, e periodicamente Juve e Inter tornano a scontrarsi per accaparrarsi l’attaccante italiano del futuro assieme a Raspadori. Tuttosport rivela come ad avere più fretta siano i bianconeri, anche in relazione all’infortunio di Chiesa.

Tuttavia sulle fasce la Juve è già abbastanza coperta, e dunque Allegri avrebbe indicato una prima punta come rinforzo. La prossima settimana è in programma un incontro con l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, per provare a sbloccare la situazione. Dal canto suo l’Inter al momento è più attendista e pare intenzionata a investire solamente in estate.

