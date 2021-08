Juve, presentata la terza maglia 2021/22

Lo stile del passato con uno sguardo al futuro. La Juventus presenta oggi la terza maglia in vista della stagione 2021/2022, che partirà ufficialmente domenica con la sfida contro l’Udinese alla Dacia Arena, gara valida per la prima giornata di Serie A.

“Una maglia che attinge allo stile del passato per ridefinire il look del futuro – si legge nel comunicato del club bianconero -. La divisa, oltre allo spirito audace degli anni ’90, celebra uno dei periodi d’oro del club, segnato dalla vittoria di numerosi trofei con l’indimenticabile e iconica livrea gialloblu”.

Tra i testimonial c’è Paulo Dybala, in trattativa con la Juventus per il rinnovo del contratto. Oltre alla ‘Joya’ protagonista anche Federico Chiesa, fresco campione d’Europa con la Nazionale di Mancini a Euro 2020 e grazie rivelazione degli ultimi dodici mesi con la maglia bianconera e quella azzurra.

“La nuova terza maglia prende ispirazione dal design color-block che ha spopolato nel decennio, contrapponendo le due tonalità simbolo della città di Torino: il blu e il giallo”.

Il debutto della divisa è fissato per la sfida in programma oggi, 19 agossto. Nel pomeriggio, la squadra di Massimiliano Allegri affronterà la formazione Under 23 per le prove generali in vista del debutto contro l’Udinese di domenica.

OMNISPORT | 19-08-2021 10:57