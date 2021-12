Juve prima nel girone, ma per i tifosi c'è poco da festeggiare

08-12-2021 20:50

La Juventus supera il Malmoe 1-0 e, visto il contemporaneo 3-3 del Chelsea a San Pietroburgo contro lo Zenit, chiude il Girone al primo posto. La gara dell’Allianz è decisa dall’inzuccata di Moise Kean appena dopo il quarto d’ora sulla splendida giocata di Bernardeschi. Una vittoria per la quale, però, i tifosi non riescono a gioire più del dovuto. Il pareggio dello Zenit vale il primato, ma i tifosi bianconeri non sembrano vedere così importante arrivare agli ottavi da prima del Gruppo H.

Juventus, i tifosi promuovono l’esordiente

Chi, invece, sembra convincere tutti è Koni De Winter che al suo esordio da record si prende solo complimenti dai social. A soli 19 anni e 179 giorni, il difensore belga è il più giovane esordiente della Juventus in Champions League, ma la prestazione lascia pochi dubbi ai tifosi bianconeri. Qualcuno scrive: “Mi pare che abbia della personalità De Winter” e ancora: “Avversario poco probante, ma non male De Winter”, “De Winter può tranquillamente giocare titolare in campionato”, “Bravo De Winter, personalità… Cerchiamo sempre nomi affermati, invece i talenti li potremmo avere in casa. Con l’infortunio (purtroppo) di Danilo avrà buone chance”.

Attacco nel mirino dei tifosi della Juventus

Nella ripresa, l’ingresso di Alvaro Morata non porta al raddoppio e, dopo l’ennesima occasione gettata alle ortiche, i tifosi se la prendono con i propri attaccanti. Qualcuno scrive: “Attacco inguardabile non ce la faccio più, è una disgrazia, a gennaio deve arrivare qualcuno con urgenza” e un altro tifoso sottolinea: “Gli attaccanti la passano quando devono tirare e tirano quando devono passarla”, “Attacco da C2“, “Davanti alla porta siamo inguardabili“, “Penso abbiamo l’attacco più scarso d’Europa raga”.

Juventus, altalena di emozioni per i tifosi

Durante la gara, la possibilità di passare il turno da prima del Girone lascia pochissimo entusiasmo nei tifosi bianconeri, che restano molto critici con la squadra. C’è chi posta: “Avviso ai naviganti: Primi o secondi non cambia niente. Facciamo troppo schifo“ e chi scrive: “Visti i precedenti… arrivare primi non mi farà impazzire di gioia!”. Qualcuno sottolinea: “Ho dato un’occhiata ai gironi, non c’è un grosso vantaggio ad arrivare primi. Se passa l’Atalanta ancora peggio”, e chi invece scrive: “Tanto primi o secondi noi siamo capaci di uscire anche con il Fanfulla…”. In tanti, poi, profetizzano: “Tanto se arriviamo primi becchiamo il Psg“.

Quando, però, il Chelsea ribalta lo Zenit e sigla il 2-3, l’umore dei tifosi sembra cambiare radicalmente, con la delusione per non aver chiuso da primi che emerge con forza. Un tifoso twitta: “È stato bello crederci“, un altro scrive: “Lo sapevo… la beffa all’ultimo” e ancora: “Lo sapevo che il Chelsea ci avrebbe fregato a 5 minuti dalla fine”. In pieno recupero, i russi rimettono in equilibrio la gara con i Blues e i tifosi bianconeri calano la maschera ed esultano: “Primi nel girone dajeeeeee“, oppure: “Ah c’è poco da dire stiamo godendo“. Un tifoso ammette: “Passiamo primi ma non per meriti nostri. Speriamo che prima di febbraio le cose migliorino…“.

