02-11-2022 13:01

Si chiude il sipario della Champions per la Juventus: questa sera, all’Allianz Stadium, valevole per la sesta e ultima giornata del gruppo H, arriva il PSG, primo a 11 punti a pari merito col Benfica. Bianconeri e Maccabi Haifa a quota 3 con la formazione di Massimiliano Allegri in pari con gli scontri diretti contro gli israeliani (3-1 e 0-2), ma in vantaggio nella differenza reti, -3 per la Vecchia Signora e -9 per il Maccabi Haifa. Fischio d’inizio alle 21.

Juventus-PSG: bianconeri terzi (e in Europa League) se…

In pratica, per partecipare all’Europa League, alla Juventus servirà ottenere lo stesso verdetto in campo del Maccabi Haifa, impegnato in casa contro il Benfica, a sua volta qualificato e a caccia della prima posizione di graduatoria, per un ottavo di finale maggiormente agevole.

Juventus-PSG: quante assenze per i bianconeri!

A tenere banco tra le preoccupazioni bianconere, esattamente come in campionato, è la situazione infortuni, ben undici: Bremer, Di Maria, De Sciglio, Paredes, Iling-Junior, Paredes, Aké, i lungodegenti Pogba e Chiesa, insieme ai ko dell’ultima ora Weston McKennie (sovraccarico muscolare alla coscia destra) e Dusan Vlahovic (sospetta pubalgia): “Dusan non si allena da tre giorni, speriamo di averlo a disposizione contro l’Inter“, ha detto proprio Allegri sull’attaccante serbo.

Juventus-PSG: formazione obbligata per Allegri

Allegri che, se non altro, a centrocampo recupera Manuel Locatelli. Il modulo per cui poterà il tecnico livornese contro la formazione di Christophe Galtier. dovrebbe essere il 3-5-1-1. Davanti A Szczesny, il terzetto difensivo dovrà fare a meno ance dello squalificato Danilo: in campo allora Gatti, Bonucci e Alex Sandro. Cabina di regia affidata a Locatelli, affiancato dalle mezze ali Fagioli e Rabiot (ex di turno); lungo le corsie, spazio a Cuadrado a destra e a Kostic sulla mancina. Il giovane Miretti, infine, dovrebbe fungere da unico trequartista a supporto di Milan. Questa, invece, la probabile formazione del PSG (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Verratti, Vitinha; Soler; Messi, Mbappé.

Juventus-PSG, l’arbitro e dove vedere la partita

L’arbitro sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. La partita sarà visibile in diretta su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). La partita sarà trasmessa anche in diretta streaming: i clienti Sky potranno infatti vederla sull’applucazione SkyGo. Quindi, tra le opzioni, c’è Now, il servizio streaming on demand di Sky. Infine, gara in onda anche su Infinity+.