Juve, quanti complimenti a sorpresa

Pur non andando in tv in chiaro, Juventus-Atletico Madrid ha fatto il pieno di telespettatori. Ovviamente anche vip. Ben pochi appassionati di calcio che avevano la possibilità di godersi lo spettacolo dell’”Allianz Stadium” se la sono fatta scappare, ma dall’altra parte altrettanto pochi erano coloro che alla vigilia potevano immaginare un epilogo simile, senza neppure il ricorso ai tempi supplementari.

Così se Leonardo Bonucci a fine partita non ha evitato di rimarcare la delusione dei "gufi" (“Dispiace per chi stava già festeggiando la nostra eliminazione”), il club bianconero è stato riempito di congratulazioni.

Come sempre in questi casi, quelle più gradite sono state anche le più inattese. Come il post che Gianluigi Buffon ha effettuato su Instagram già pochi minuti dopo l’epilogo della gara.

Per l’ex capitano della Juventus l’esperienza in Champions con il Psg è già finita, almeno per questa stagione, dopo la clamorosa rimonta subita contro il Manchester United, impostosi 3-1 al Parco dei Principi dopo aver perso in casa 2-0. Decisivo anche un errore di Buffon che non ha trattenuto un tiro non impossibile di Rashford, favorendo il momentaneo 2-0 di Lukaku. L’assalto alla Coppa stregata ripartirà il prossimo anno, ma l’impresa degli ex compagni ha risollevato il morale del portierone: "Complimenti a tutti! Un'impresa simile è qualcosa di straordinario e commovente Godetevela fino in fondo. P.s. grande mister Allegri!" ha scritto Buffon, che dopo aver pensato a lungo con preoccupazione a un possibile incrocio con la Juventus in Champions potrà tifare liberamente per la squadra di cui è stato bandiera.

Ma non finisce qui, perché la sorpresa maggiore l’ha regalata l’account Twitter del Napoli, dove poco dopo le 23 sono comparse poche, ma significative parole di elogio per la grande rivale: “Complimenti alla Juventus! Una grande prestazione” il post della società di De Laurentiis.

Una scelta che non ha fatto felice una parte della tifoseria azzurra, ma che sembra provvidenziale per spezzare la cappa di tensione che da sempre si respira tra le due società, divise in particolare negli ultimi anni da una rivalità a volte troppo aspra, anche nel recente scontro diretto in campionato.

Il club bianconero ha prontamente risposto attraverso un post contenente l’emoticon delle mani giunte, simbolo del ringraziamento, con il proverbiale hashtag “FinoAllaFine”. Mai d’attualità come dopo la notte magica di Cristiano Ronaldo…



