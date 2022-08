Juve, Rabiot non blocca solo Paredes: tifosi infuriati

18-08-2022 15:26

Intoppi inattesi e dove trovarli: il mercato della Juventus è in stallo, a due settimane dalla chiusura dei giochi, e gran parte di questo “merito” va addebitato ad Adrien Rabiot. O meglio, alla madre-agente, le cui esose richieste (almeno secondo il parere del Manchester United) ne hanno impedito la partenza. Di conseguenza, il tesoretto “netto” di 16 milioni resterà un miraggio dalle parti della Continassa, generando un effetto domino che potrebbe andare ben oltre il semplice dato economico.

Il nodo-Depay con il Barcellona

Perché se una mancata uscita del francese o di Arthur impedisce da un punto di vista semplicemente “numerico” il tesseramento di Leandro Paredes, il naufragio della trattativa con lo United riduce il margine di manovra economico della Juventus, che deve finanziare l’operazione Depay sia per quanto riguarda l’ingaggio, sia per provare a sbloccare lo stallo tra l’entourage del giocatore (lo studio legale belga guidato dall’avvocato Ledure) e il Barcellona. Come riporta Tuttosport, i tempi rischiano di allungarsi pericolosamente, nonostante l’intesa con il giocatore sia stata trovata da tempo sulla base di un accordo pluriennale (due anni più un terzo in opzione) con uno stipendio di 6 milioni netti più bonus.

Rabiot “blocca” il mercato della Juve

E considerando che Paredes e Depay sono gli ultimi “colpi” che consentirebbero di dichiarare chiuso il mercato della Juventus, viene allora facile dire che Rabiot ha bloccato tutto: e il web juventino, ovviamente, schiuma rabbia per la situazione. E Pasquale mette il dito sulla piaga: “Va via a parametro zero com’è arrivato. La colpa è dei dirigenti che hanno preso un Giocatore di seconda fascia dandogli uno stipendio fa top. Finche trova dirigenti che non vanno a vedere i giocatori ma si fidano felle pagelle il giochetto continuerà all’infinito”. Roberto è più catastrofico: “Juve squadra allo sbando e no sa che pesci prendere. Mi stupisce il silenzio di John Elkann“.

La rabbia dei tifosi della Juventus

Michele invece si chiede: “Ma che società siamo che se per comprare un giocatore ne dobbiamo vendere 1 o 2 vedi kostic lasciato partire a zero Berna e dato in prestito pellegrini”. E tra un diluvio di insulti, Giulio dice: “Bloccategli lo stipendio!!!”. E Gianni: “Questo è peggio di Ramsey“. David non usa mezze misure: “Io problema fu a monte regalando 7k ad uno che andrebbe bene una terza molisana”.

Tifosi infuriati: Rabiot come Ramsey

Marco però rivolge il dito contro la dirigenza: “Si va a finire che Rabiot è la causa di tutti i mali. Ma i soldi in incassati e risparmiati per de ligt che fine hanno fatto? E quelli risparmiati per ramsey dybala berna norata chiello?”. E Francesco aggiunge: “In tribuna con la mamma a vedere gli altri che giocano ,vediamo se gioca i mondiali questa mer..”. Anche Enrico si chiede: “Si fece un anno fuori rosa al PSG, la vastità dal caxxx che glie ne frega del mondiale. Presi 3 anni fa rabiot Ramsey e Arthur.. scazzarne 3 su 3 è da processo”. E Augusto conclude: “Fuori rosa anche dalla lista Champions così salta pure il mondiale vediamo se mamma capisce”.

