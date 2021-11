Juve, respira anche il bilancio: quanto valgono ottavi di Champions

03-11-2021 09:13

Quattro gol per quattro obiettivi: la Juventus recupera in una notte parte del credito sperperato in questo avvio choc di stagione. Il successo sullo Zenit ha il potere di far respirare Allegri, nel mirino della critica da quando è tornato a sedersi sulla panchina bianconera, di far rivedere il miglior Dybala – leader e goleador – di accedere agli ottavi di finale e di rimpinguare le casse sociali.

Per i bilanci della Juve gli ottavi di Champions erano indispensabili

Dopo aver presentato un bilancio mai così in rosso la Juventus aveva bisogno di rientrare a livello economico per coprire le tante spese e si sapeva che la Champions sarebbe stata decisiva in tal senso.

Quanto valgono gli ottavi? Come spiega Calcioefinanza le certezze finora riguardano il bonus partecipazione da 15,64 milioni di euro e i 30,7 milioni di euro provenienti dal ranking storico. A queste due voci va aggiunta la quota del market pool, che per i bianconeri nel peggiore dei casi ammonta a 4,7 milioni di euro.

Finora la Juve ha già guadagnato oltre 71 milioni

Cifra, quest’ultima, che aumenta sicuramente con la qualificazione agli ottavi di finale ma che è ancora difficile da determinare poiché dipendente – in parte – anche dai risultati degli altri club italiani in Champions. Per quanto riguarda la sezione dei risultati sportivi, le quattro vittorie hanno portato finora nelle casse della Juventus 11,2 milioni di euro, cifra che sarebbe ancora migliorabile con eventuali pareggi o successi nelle ultime due rimanenti sfide della fase a gironi della competizione.

Infine, da non dimenticare la somma che la Juve incasserà per il passaggio del turno: 9,6 milioni di euro. In totale, i premi Champions ammonterebbero quindi a un minimo di 71,84 milioni di euro, cifra destinata sicuramente a crescere con il market pool ed eventuali altri bonus risultati nel girone.

