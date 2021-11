Tifosi Juventus trovano il neo: Giochiamo in dieci in questa maniera

03-11-2021 08:42

A vedere il tabellino della gara di Champions contro lo Zenit il problema della Juventus continuerebbe ad essere la difesa: altri due gol presi, sebbene ininfluenti sul risultato stavolta, ma a preoccupare i fan bianconeri – risollevati dalla prova complessiva della squadra e dalle magie di Dybala – è l’ennesima prestazione sotto tono di Morata. Lo spagnolo ha anche segnato, a risultato ormai acquisito, ma proprio nel giorno in cui Ronaldo a Manchester segna una doppietta decisiva resta la paura che con un centravanti come Morata sarà dura andare avanti.

I tifosi della Juventus scaricano Morata

Allegri lo ha difeso ma sui social è un tormentone: “Io penso che Morata sia questo: può farti anche la partita perfetta (quest’anno neanche quella normale…), ma non è un CENTRAVANTI. Gli manca proprio la cazzimma e il senso della porta per chi gioca lì davanti” o anche: “Comunque la situazione di Morata è preoccupante. Metterlo in panchina significa scoraggiarlo ancora di più ma se lo metti titolare giochi in 10. Situazione complicata, speriamo ritorni decisivo”, oppure: “Morata deve andare a scuola calcio, deve imparare come si stoppa un pallone. Le basi”

C’è chi scrive “Si può decurtare lo stipendio a Morata ogni volta che sbaglia un rigore in movimento?” o anche: “Il peggior giocatore della storia della Juve è l’inutile Morata”. e ancora: “Kaio Jorge deve entrare assolutamente in lista Champions per la seconda fase, Morata va rimandato a Madrid a calci in c**o!” e infine: “Trasformiamo McKennie in centravanti, ha più istinto killer e capacità di proporsi su tagli e cross di Morata”.

