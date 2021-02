Juve-Roma, si cerca la prova di forza. Pirlo cambia i bianconeri

Juventus e Roma si affrontano alle 18 in una partita valida per la ventunesima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano all’Allianz Stadium da terzi in classifica con un punto di vantaggio sui campioni d’Italia, reduci da cinque vittorie consecutive tra campionato e coppe.

All’undicesima partita in poco più di un mese, Pirlo opterà per diversi cambi: in porta tornerà Szczesny, in difesa il duo composto da Chiellini e Bonucci tornerà titolare al posto di De Ligt e Demiral. A centrocampo il Maestro dovrà fare a meno di Bentancur e dell’infortunato Ramsey: spazio a Arthur e Rabiot, sulle fasce ci sono McKennie e Chiesa. In attacco Morata in vantaggio su Kulusevski per un posto al fianco di Ronaldo, out Dybala che potrebbe rientrare la prossima settimana contro l’Inter in Coppa Italia.

La Juventus ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due gare di Serie A e potrebbe arrivare a tre di fila per la prima volta sotto la gestione di Andrea Pirlo: ci è riuscita per l’ultima volta nel giugno 2020, con Maurizio Sarri.

Fonseca deve fare a meno di Smalling in difesa, dove giocheranno Mancini, Ibanez e Kumbulla. Inoltre non potrà contare su Pellegrini, squalificato, e sui nuovi arrivati El Shaarawy e Reynolds. In attacco Borja Mayoral ancora titolare (l’attaccante della Roma ha realizzato sei reti nelle sue prime cinque presenze da titolare in Serie A: nessun giocatore ha mai fatto meglio nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria). Si rivede Dzeko, pronto a subentrare dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo; Cuadrado, McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

ROMA (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Veretout, Spinazzola; Borja Mayoral, Mkhitaryan. All. Fonseca.

OMNISPORT | 06-02-2021 09:54